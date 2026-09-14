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173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
Российское силы ПВО в течение дня в понедельник сбили 173 украинских беспилотника над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией,... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T20:40
2026-09-14T20:40
новости сво
пво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение дня в понедельник сбили 173 украинских беспилотника над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.В том числе, вражеские дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами в ночь на понедельник, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики РоссииВ Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасностьВ Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым
173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России

ПВО за день сбила 173 украинских дрона над российскими регионами

20:40 14.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО
Расчет ПВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение дня в понедельник сбили 173 украинских беспилотника над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
В том числе, вражеские дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами в ночь на понедельник, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве.
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Новости СВОПВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
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20:40173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
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