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173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
Российское силы ПВО в течение дня в понедельник сбили 173 украинских беспилотника над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией,... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T20:40
2026-09-14T20:40
2026-09-14T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение дня в понедельник сбили 173 украинских беспилотника над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.В том числе, вражеские дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами в ночь на понедельник, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики РоссииВ Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасностьВ Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы
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новости сво, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым
173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
ПВО за день сбила 173 украинских дрона над российскими регионами
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение дня в понедельник сбили 173 украинских беспилотника над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
В том числе, вражеские дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами в ночь на понедельник, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве.
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