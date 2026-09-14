https://crimea.ria.ru/20260914/173-ukrainskikh-drona-unichtozheny-za-den-nad-regionami-rossii-1159376969.html

173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России

173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России - РИА Новости Крым, 14.09.2026

173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России

Российское силы ПВО в течение дня в понедельник сбили 173 украинских беспилотника над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией,... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T20:40

2026-09-14T20:40

2026-09-14T20:40

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение дня в понедельник сбили 173 украинских беспилотника над регионами России, в том числе – над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.В том числе, вражеские дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами в ночь на понедельник, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики РоссииВ Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасностьВ Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым