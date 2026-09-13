https://crimea.ria.ru/20260913/zelenskiy-dolzhen-prekratit-unichtozhat-toplivo-v-rossii--tramp-1159340090.html

Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп

Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим Владимира Зеленского должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T16:52

2026-09-13T16:52

2026-09-13T17:08

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топливо

россия

дональд трамп

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим Владимира Зеленского должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре.Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.Как заявлял президент России Владимир Путин, ответы на удары ВСУ по территории РФ будут зеркальными и мощнее, и Украина будет чувствовать это с нарастающим масштабом.1 сентября Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре.Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 13 сентября, ударили по железной дороге на западе Украины, по электроподстанциям и логистике ВСУ.Предприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в городах Запорожье, Днепропетровск и Кривой Рог стали целями ударов ВС РФ в ночь на субботу, 12 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260911/udary-po-ukraine-razbity-data-tsentry-i-logisticheskie-tsentry-1159282710.html

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2026

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новости, топливо, россия, дональд трамп, владимир зеленский