Рейтинг@Mail.ru
Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260913/zelenskiy-dolzhen-prekratit-unichtozhat-toplivo-v-rossii--tramp-1159340090.html
Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп
Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что режим Владимира Зеленского должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T16:52
2026-09-13T17:08
новости
топливо
россия
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157855317_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47ee185c2c9ef119c340dcb668d5007d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим Владимира Зеленского должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре.Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.Как заявлял президент России Владимир Путин, ответы на удары ВСУ по территории РФ будут зеркальными и мощнее, и Украина будет чувствовать это с нарастающим масштабом.1 сентября Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре.Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 13 сентября, ударили по железной дороге на западе Украины, по электроподстанциям и логистике ВСУ.Предприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в городах Запорожье, Днепропетровск и Кривой Рог стали целями ударов ВС РФ в ночь на субботу, 12 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260911/udary-po-ukraine-razbity-data-tsentry-i-logisticheskie-tsentry-1159282710.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157855317_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f8b44c7de07ed51318e504a5203bec05.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, топливо, россия, дональд трамп, владимир зеленский
Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп

Трамп: Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России

16:52 13.09.2026 (обновлено: 17:08 13.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим Владимира Зеленского должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре.

"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком – это происходит из-за конфликта России и Украины", – цитирует РИА Новости заявление Трампа во время визита в Ирландию.

Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.
Как заявлял президент России Владимир Путин, ответы на удары ВСУ по территории РФ будут зеркальными и мощнее, и Украина будет чувствовать это с нарастающим масштабом.
1 сентября Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 13 сентября, ударили по железной дороге на западе Украины, по электроподстанциям и логистике ВСУ.
Предприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в городах Запорожье, Днепропетровск и Кривой Рог стали целями ударов ВС РФ в ночь на субботу, 12 сентября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские пожарные
11 сентября, 08:39
Удары по Украине: разбиты DATA-центры и логистические хабы
 
НовостиТопливоРоссияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57В центер и на востоке Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
17:55Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекций
17:45МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области
17:22Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
17:10В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"
16:52Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп
16:45Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами "из налоговой"
16:41В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
16:22В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливе
16:07Дождь с грозой накроют Севастополь
15:57В Крыму вспыхнул пожар на территории частного дома
15:37Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии
15:31ВСУ второй день атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС
15:01Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
14:57Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:31Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
14:15Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:07Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
13:48День танкиста – инфографика
13:22В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
Лента новостейМолния