Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп
Трамп: Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России
16:52 13.09.2026 (обновлено: 17:08 13.09.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим Владимира Зеленского должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре.
"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком – это происходит из-за конфликта России и Украины", – цитирует РИА Новости заявление Трампа во время визита в Ирландию.
Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.
Как заявлял президент России Владимир Путин, ответы на удары ВСУ по территории РФ будут зеркальными и мощнее, и Украина будет чувствовать это с нарастающим масштабом.
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