https://crimea.ria.ru/20260913/vystuplenie-putina-na-briks-plyus-i-ataki-vsu-na-sevastopol-glavnoe-za-den-1159340583.html

Выступление Путина на "БРИКС плюс" и атаки ВСУ на Севастополь: главное за день

Выступление Путина на "БРИКС плюс" и атаки ВСУ на Севастополь: главное за день - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Выступление Путина на "БРИКС плюс" и атаки ВСУ на Севастополь: главное за день

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании "БРИКС плюс". В Кремле не исключают возможности возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T21:55

2026-09-13T21:55

2026-09-13T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании "БРИКС плюс". В Кремле не исключают возможности возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре. Севастополь в воскресенье дважды атаковали беспилотники ВСУ. Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные. Удары ВСУ по Татарстану и Кубани – погибли и ранены люди.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выступление Путина на заседании "БРИКС плюс"На страны-участницы БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта, и именно это объединение обеспечивает основную динамику мирового ВВП в размере почти 50 процентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в воскресенье на заседании в формате БРИКС+, завершающем мероприятии саммита, который проходит в Нью-Дели.Путин акцентировал внимание на том, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях подлинной многосторонности, активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого многополярного миропорядка.Переговоры по Украине могут пройти в октябреВ Кремле не исключают возможности возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, активно предлагали помощь в урегулировании конфликта на Украине премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на встречах с президентом России Владимиром Путиным на полях БРИКС. Представитель Кремля добавил, что Путин приветствовал такую готовность и подробно рассказал коллегам о положении дел.Атаки ВСУ на СевастопольСевастополь в воскресенье отразил два налета беспилотников ВСУ.Во время первой атаки на город были нейтрализованы 15 вражеских дронов, а также были зафиксированы возгорания в частных домах и обломки БПЛА упали в центре города.Во время повторного удара ВСУ по Севастополю ранения получили два человека, в районе Андреевка из-за падения сбитого БПЛА загорелся небольшой участок травы.Удары ВСУ по Запорожской АЭСВ воскресенье генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что киевские боевики нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые.В пресс-службе Запорожской АЭС сообщили, что киевские боевики второй день целенаправленно атакуют учебно-тренировочный центр АЭС. Зафиксировано более 10 атак. Масштаб повреждений уточняется. При этом сохраняется высокая опасность повторных атак, отметили в пресс-службе.Погибшие и раненые в Татарстане и на Кубани после налетов ВСУВ пресс-службе главы Татарстана сообщили, что два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск. Первоначально стало известно о 12 раненных при атаке беспилотников на промышленные и гражданские объекты. Затем количество пострадавших увеличилось до 14. По информации министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.Также при атаке украинских боевиков на Славянск-на-Кубани ранения получили три человека, их госпитализировали. После атаки по территории одного из предприятий начался пожар, обломками БПЛА был поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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