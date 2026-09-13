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Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
До 14 человек возросло число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск в воскресенье, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T15:01
2026-09-13T15:13
новости
татарстан
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. До 14 человек возросло число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск в воскресенье, сообщает пресс-служба главы Татарстана.В воскресенье утром в пресс-службе сообщали, что два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск. Также сообщалось о 12 раненных из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты.Также, по информации министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.13 сентября киевские боевики в пятницу нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые.Кроме того, в воскресенье Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ. Сообщалось о пожаре в частных домах и возгорании в лесу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На Кубани три человека ранены после удара ВСУДрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской областиВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, татарстан, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан

При атаке ВСУ на Татарстан пострадали 14 человек

15:01 13.09.2026 (обновлено: 15:13 13.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. До 14 человек возросло число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск в воскресенье, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
В воскресенье утром в пресс-службе сообщали, что два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск. Также сообщалось о 12 раненных из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты.
"Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск возросло до 14", – цитирует пресс-службу главы Татарстана РИА Новости.
Также, по информации министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.
"Сейчас в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при атаке БПЛА. Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного – средней тяжести", – написал Абашев в своем канале на платформе МАКС.
13 сентября киевские боевики в пятницу нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые.
Кроме того, в воскресенье Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ. Сообщалось о пожаре в частных домах и возгорании в лесу.
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Заголовок открываемого материала
15:01Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
14:57Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:31Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
14:15Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:07Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
13:48День танкиста – инфографика
13:22В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
13:12Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
12:45Воздушная тревога объявлена в Севастополе
12:43На Кубани три человека ранены после удара ВСУ
12:16Переговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль
12:07Поезда крымского направления продолжат курсировать до Керчи до 21 сентября
11:45Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков
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