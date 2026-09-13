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Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан

Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан

До 14 человек возросло число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск в воскресенье, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T15:01

2026-09-13T15:01

2026-09-13T15:13

новости

татарстан

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. До 14 человек возросло число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск в воскресенье, сообщает пресс-служба главы Татарстана.В воскресенье утром в пресс-службе сообщали, что два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск. Также сообщалось о 12 раненных из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты.Также, по информации министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.13 сентября киевские боевики в пятницу нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые.Кроме того, в воскресенье Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ. Сообщалось о пожаре в частных домах и возгорании в лесу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На Кубани три человека ранены после удара ВСУДрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской областиВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской области

татарстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, татарстан, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)