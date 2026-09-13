Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
При атаке ВСУ на Татарстан пострадали 14 человек
15:01 13.09.2026 (обновлено: 15:13 13.09.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. До 14 человек возросло число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск в воскресенье, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
В воскресенье утром в пресс-службе сообщали, что два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск. Также сообщалось о 12 раненных из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты.
"Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск возросло до 14", – цитирует пресс-службу главы Татарстана РИА Новости.
Также, по информации министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.
"Сейчас в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при атаке БПЛА. Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного – средней тяжести", – написал Абашев в своем канале на платформе МАКС.
13 сентября киевские боевики в пятницу нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые.
Кроме того, в воскресенье Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ. Сообщалось о пожаре в частных домах и возгорании в лесу.
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