https://crimea.ria.ru/20260913/vsu-vtoroy-den-atakuyut-uchebno-trenirovochnyy-tsentr-zaporozhskoy-aes-1159337692.html

ВСУ второй день атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

ВСУ второй день атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 13.09.2026

ВСУ второй день атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Киевские боевики второй целенаправленно атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, к настоящему времени зафиксировано более 10 атак, сообщает... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T15:31

2026-09-13T15:31

2026-09-13T15:31

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

запорожская область

росатом

атомная энергетика

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Киевские боевики второй целенаправленно атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, к настоящему времени зафиксировано более 10 атак, сообщает пресс-служба станции.По предварительной информации, пострадавших нет. Масштаб повреждений уточняется. При этом сохраняется высокая опасность повторных атак, отметили в пресс-службе.В учебно-тренировочном центре проходит подготовка и тренировка персонала, отработка действий в нештатных и аварийных ситуациях. Для атомной станции это часть системы обеспечения безопасности: специалисты должны регулярно поддерживать навыки и быть готовыми действовать точно и слаженно в любой ситуации. Поэтому удары по объекту, связанному с подготовкой атомного персонала, – это удар не только по инфраструктуре, но и по одному из элементов системы ядерной безопасности, подчеркнули на ЗАЭС.Ситуация на станции контролируется. Безопасность эксплуатации обеспечивается. Радиационный фон находится в пределах нормы. Информация о последствиях атак будет уточняться по мере обследования объекта, после того, как угроза повторных атак снизится, подытожили в пресс-службе.27 августа боевики ВСУ ударили беспилотником по площадке хранилища ядерного топлива. 25 августа беспилотник атаковал гидротехнические сооружения станции, были ранены два сотрудника.18 августа был нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре – один человек погиб, 17 пострадали. 12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС – трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе из-за украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, росатом, атомная энергетика, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу