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ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 13.09.2026
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T10:56
2026-09-13T11:00
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Еще один населенный пункт перешел под контроль ВС РФ в Харьковской области

10:56 13.09.2026 (обновлено: 11:00 13.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области", – сказано в сводке российского ведомства.
Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.
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