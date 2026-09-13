https://crimea.ria.ru/20260913/vs-rossii-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1159331187.html

ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 13.09.2026

ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T10:56

2026-09-13T10:56

2026-09-13T11:00

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260913/vs-rf-udarili-po-zheleznoy-doroge-na-zapade-ukrainy-i-po-elektropodstantsiyam-1159329265.html

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу