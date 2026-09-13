https://crimea.ria.ru/20260913/vs-rossii-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1159331187.html
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 13.09.2026
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T10:56
2026-09-13T10:56
2026-09-13T11:00
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142140171_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_c2c9dae8d59fd0847fdb0d5180485afb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260913/vs-rf-udarili-po-zheleznoy-doroge-na-zapade-ukrainy-i-po-elektropodstantsiyam-1159329265.html
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142140171_192:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ac03ab4db664c54c74afe78d9b0f7012.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Еще один населенный пункт перешел под контроль ВС РФ в Харьковской области
10:56 13.09.2026 (обновлено: 11:00 13.09.2026)