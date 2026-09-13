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ВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям

ВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям - РИА Новости Крым, 13.09.2026

ВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям

Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 13 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T09:03

2026-09-13T09:03

2026-09-13T09:09

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 13 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены:логистический центр "Новая Почта" в населенном пункте Нерубайское Одесской области, используемый для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ;электроподстанции "Усатово" в Одессе и "Новая" в Николаеве, обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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