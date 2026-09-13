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ВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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ВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям
ВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям - РИА Новости Крым, 13.09.2026
ВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям
Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 13 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T09:03
2026-09-13T09:09
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 13 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены:логистический центр "Новая Почта" в населенном пункте Нерубайское Одесской области, используемый для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ;электроподстанции "Усатово" в Одессе и "Новая" в Николаеве, обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, одесса, николаев, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине, украина
ВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям

ВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям и логистике

09:03 13.09.2026 (обновлено: 09:09 13.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 13 сентября, продолжили нанесение ударов по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары по логистическим центрам, через которые осуществляется поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование", – сказано в сообщении.
В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены:
логистический центр "Новая Почта" в населенном пункте Нерубайское Одесской области, используемый для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ;
электроподстанции "Усатово" в Одессе и "Новая" в Николаеве, обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.
Кроме того, поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, обеспечивающие перевозку военных грузов из стран Европы.
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Новости СВООдессаНиколаевВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУдары по УкраинеУкраина
 
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