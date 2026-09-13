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Воздушная тревога объявлена в Севастополе третий раз за день
Воздушная тревога объявлена в Севастополе третий раз за день - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе третий раз за день
В Севастополе третий раз за день прозвучал сигнал воздушной тревоги – первый раз о воздушной опасности в городе было объявлено около часа дня в воскресенье,... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T22:45
2026-09-13T22:45
2026-09-13T22:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день прозвучал сигнал воздушной тревоги – первый раз о воздушной опасности в городе было объявлено около часа дня в воскресенье, тревога продлилась полтора часа, во второй раз предупреждение о воздушной опасности прозвучало около половины пятого вечера, отбой дали также ориентировочно через 1,5 часа. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе третий раз за день
Воздушная тревога в Севастополе объявлена третий раз за день
22:45 13.09.2026 (обновлено: 22:50 13.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день прозвучал сигнал воздушной тревоги – первый раз о воздушной опасности в городе было объявлено около часа дня в воскресенье, тревога продлилась полтора часа, во второй раз предупреждение о воздушной опасности прозвучало около половины пятого вечера, отбой дали также ориентировочно через 1,5 часа. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ
в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности
.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала
воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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