https://crimea.ria.ru/20260913/vinograd-mozhet-ostanovit-bolezn-parkinsona--issledovaniya-uchenykh-1159286698.html

Виноград может остановить болезнь Паркинсона – исследования ученых

Виноград может остановить болезнь Паркинсона – исследования ученых - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Виноград может остановить болезнь Паркинсона – исследования ученых

Ученые из Приморья обнаружили в винограде вещество, которое способно остановить развитие болезни Паркинсона и восстановить функции память без побочных эффектов. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T19:55

2026-09-13T19:55

2026-09-13T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Приморья обнаружили в винограде вещество, которое способно остановить развитие болезни Паркинсона и восстановить функции память без побочных эффектов. Об этом информирует Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова РАН, пишет РИА Новости.Сейчас болезнь Паркинсона лечат препаратом леводопа (L-ДОФА), который лишь на время облегчает симптомы, подменяя недостающий дофамин. При этом нейроны продолжают гибнуть. Лекарство вызывает тяжелые побочные эффекты, в том числе, непроизвольные движения.Лабораторные эксперименты приморских ученых показали, как действует транс-витизин B на иммунные клетки мозга. Оказалось, что даже в минимальных концентрациях он подавляет выработку двух воспалительных цитокинов на 77% и 11% соответственно. Он также снижал уровень оксида азота и активных форм кислорода, которые повреждают клеточные мембраны и митохондрии.Далее ученые стали проводить эксперименты на модели болезни Паркинсона у мышей, индуцированной нейротоксином ротеноном. Те животные, которым вводили транс-витизин B, показали впечатляющие результаты в сравнении с остальными: в три раза чаще поднимались на задние лапы, почти полностью избавились от патологической заторможенности в открытом поле и восстановили пространственную память в Y-образном лабиринте.Ученые уверены, что результаты данного исследования открывают новое направление в поиске терапии болезни Паркинсона.Ранее ученые установили, что к болезни Паркинсона приводит специфическая работа T-клеток иммунитета (Т-лимфоцитов), именно в них происходит трансформация гена LRRK2, что наиболее часто наблюдается при болезни Паркинсона.Болезнь Паркинсона ‒ второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. Она развивается, когда в определенном участке мозга начинают массово гибнуть дофаминовые нейроны. Мозг теряет способность управлять движениями, у пациентов развиваются когнитивные нарушения, депрессия, деменция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали лекарство от рака печениВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиСтресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, здоровье, медицина, новости, общество