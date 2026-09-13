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Виноград может остановить болезнь Паркинсона – исследования ученых
Виноград может остановить болезнь Паркинсона – исследования ученых - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Виноград может остановить болезнь Паркинсона – исследования ученых
Ученые из Приморья обнаружили в винограде вещество, которое способно остановить развитие болезни Паркинсона и восстановить функции память без побочных эффектов. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T19:55
2026-09-13T19:55
2026-09-13T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Приморья обнаружили в винограде вещество, которое способно остановить развитие болезни Паркинсона и восстановить функции память без побочных эффектов. Об этом информирует Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова РАН, пишет РИА Новости.Сейчас болезнь Паркинсона лечат препаратом леводопа (L-ДОФА), который лишь на время облегчает симптомы, подменяя недостающий дофамин. При этом нейроны продолжают гибнуть. Лекарство вызывает тяжелые побочные эффекты, в том числе, непроизвольные движения.Лабораторные эксперименты приморских ученых показали, как действует транс-витизин B на иммунные клетки мозга. Оказалось, что даже в минимальных концентрациях он подавляет выработку двух воспалительных цитокинов на 77% и 11% соответственно. Он также снижал уровень оксида азота и активных форм кислорода, которые повреждают клеточные мембраны и митохондрии.Далее ученые стали проводить эксперименты на модели болезни Паркинсона у мышей, индуцированной нейротоксином ротеноном. Те животные, которым вводили транс-витизин B, показали впечатляющие результаты в сравнении с остальными: в три раза чаще поднимались на задние лапы, почти полностью избавились от патологической заторможенности в открытом поле и восстановили пространственную память в Y-образном лабиринте.Ученые уверены, что результаты данного исследования открывают новое направление в поиске терапии болезни Паркинсона.Ранее ученые установили, что к болезни Паркинсона приводит специфическая работа T-клеток иммунитета (Т-лимфоцитов), именно в них происходит трансформация гена LRRK2, что наиболее часто наблюдается при болезни Паркинсона.Болезнь Паркинсона ‒ второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. Она развивается, когда в определенном участке мозга начинают массово гибнуть дофаминовые нейроны. Мозг теряет способность управлять движениями, у пациентов развиваются когнитивные нарушения, депрессия, деменция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали лекарство от рака печениВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиСтресс и вредные привычки: какие болезни "молодеют" в России и почему
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наука и технологии, здоровье, медицина, новости, общество
Виноград может остановить болезнь Паркинсона – исследования ученых
Ученые нашли в винограде останавливающее болезнь Паркинсона вещество
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Ученые из Приморья обнаружили в винограде вещество, которое способно остановить развитие болезни Паркинсона и восстановить функции память без побочных эффектов. Об этом информирует Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова РАН, пишет РИА Новости.
"Исследователи обнаружили, что природное соединение из винограда сорта "Альфа" способно защищать нервные клетки от гибели при болезни Паркинсона. В экспериментах на мышах соединение, известное как транс-витизин B, не только улучшало двигательные функции, но и восстанавливало память, при этом не вызывая побочных эффектов, характерных для стандартной терапии", - говорится в сообщении.
Сейчас болезнь Паркинсона лечат препаратом леводопа (L-ДОФА), который лишь на время облегчает симптомы, подменяя недостающий дофамин. При этом нейроны продолжают гибнуть. Лекарство вызывает тяжелые побочные эффекты, в том числе, непроизвольные движения.
Лабораторные эксперименты приморских ученых показали, как действует транс-витизин B на иммунные клетки мозга. Оказалось, что даже в минимальных концентрациях он подавляет выработку двух воспалительных цитокинов на 77% и 11% соответственно. Он также снижал уровень оксида азота и активных форм кислорода, которые повреждают клеточные мембраны и митохондрии.
Далее ученые стали проводить эксперименты на модели болезни Паркинсона у мышей, индуцированной нейротоксином ротеноном. Те животные, которым вводили транс-витизин B, показали впечатляющие результаты в сравнении с остальными: в три раза чаще поднимались на задние лапы, почти полностью избавились от патологической заторможенности в открытом поле и восстановили пространственную память в Y-образном лабиринте.
При этом транс-витизин B не вызывал снижения мышечной силы у грызунов. Также исследователи выяснили, что вещество из винограда подавляет активацию клеток, ответственных за нейровоспаление. Транс-витизин B помогает клеткам поддерживать "белковый порядок" ‒ протеостаз, нарушение которого считается одной из главных причин нейродегенерации.
Ученые уверены, что результаты данного исследования открывают новое направление в поиске терапии болезни Паркинсона.
Ранее ученые установили
, что к болезни Паркинсона приводит специфическая работа T-клеток иммунитета (Т-лимфоцитов), именно в них происходит трансформация гена LRRK2, что наиболее часто наблюдается при болезни Паркинсона.
Болезнь Паркинсона ‒ второе по распространенности нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. Она развивается, когда в определенном участке мозга начинают массово гибнуть дофаминовые нейроны. Мозг теряет способность управлять движениями, у пациентов развиваются когнитивные нарушения, депрессия, деменция.
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