https://crimea.ria.ru/20260913/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-ataku-vsu-1159335996.html

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2026

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают вражескую атаку. Ликвидированы уже три беспилотника, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T13:22

2026-09-13T13:22

2026-09-13T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают вражескую атаку. Ликвидированы уже три беспилотника, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 12.44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах.По его данным, активная работа идет в районе Казачьей бухты, Парка Победы, 5-км и Максимовой дачи.Развожаев призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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