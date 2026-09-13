Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260913/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-ataku-vsu-1159335996.html
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают вражескую атаку. Ликвидированы уже три беспилотника, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T13:22
2026-09-13T13:30
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157234713_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_bf7e3b85204d9ea6dd6d370995ce83ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают вражескую атаку. Ликвидированы уже три беспилотника, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 12.44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах.По его данным, активная работа идет в районе Казачьей бухты, Парка Победы, 5-км и Максимовой дачи.Развожаев призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157234713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8757106db03e547067397f53436104d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ

Удар ВСУ по Севастополю отражают в городе-герое

13:22 13.09.2026 (обновлено: 13:30 13.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают вражескую атаку. Ликвидированы уже три беспилотника, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
В 12.44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Нейтрализовано три БПЛА", – написал губернатор.
По его данным, активная работа идет в районе Казачьей бухты, Парка Победы, 5-км и Максимовой дачи.
Развожаев призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", – уточнил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
14:57Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:31Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
14:15Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:07Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
13:48День танкиста – инфографика
13:22В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
13:12Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
12:45Воздушная тревога объявлена в Севастополе
12:43На Кубани три человека ранены после удара ВСУ
12:16Переговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль
12:07Поезда крымского направления продолжат курсировать до Керчи до 21 сентября
11:45Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков
11:20В Крыму ограничили подачу газа в Красногвардейском районе
11:05Крымский мост сейчас: выросла очередь на выезде с полуострова
10:56ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
10:47Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели сотрудницы "Тайгана"
10:33Дожди с грозами и сильный холодный ветер идут в Крым
10:10Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные
09:45Путин выступил на заседании "БРИКС плюс"
Лента новостейМолния