https://crimea.ria.ru/20260913/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-ataku-vsu-1159335996.html
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают вражескую атаку. Ликвидированы уже три беспилотника, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T13:22
2026-09-13T13:22
2026-09-13T13:30
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157234713_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_bf7e3b85204d9ea6dd6d370995ce83ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают вражескую атаку. Ликвидированы уже три беспилотника, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 12.44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах.По его данным, активная работа идет в районе Казачьей бухты, Парка Победы, 5-км и Максимовой дачи.Развожаев призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157234713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8757106db03e547067397f53436104d0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
Удар ВСУ по Севастополю отражают в городе-герое
13:22 13.09.2026 (обновлено: 13:30 13.09.2026)