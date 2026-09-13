https://crimea.ria.ru/20260913/v-rossii-vpervye-utverzhden-gost-na-karbyuratory-1159333529.html
В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы
В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы
С марта в России впервые появится ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T19:22
2026-09-13T19:22
2026-09-13T19:22
новости
автомобиль
гост
росстандарт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/52/1118295212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35a4dc70f0a2b6192b2fb642c6556068.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. С марта в России впервые появится ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.Так, клапан подачи топлива в поплавковой камере карбюратора в закрытом положении должен быть герметичным, а в открытом не должен ограничивать расход топлива двигателем. Корпусные детали изделия, имеющие контакт с топливом, должны быть герметичными.Кроме того, детали карбюратора не должны иметь вмятин, забоин, трещин, коррозий и других дефектов, влияющих на качество и внешний вид устройства.Отмечается, что для каждой модели должен быть установлен показатель надежности. Устройства, которые ранее работали на этилированном бензине, перед разборкой или промывкой подлежат нейтрализации определенных химических соединений в течение 10-20 минут.Также, ГОСТ не относится к изделиям двигателей для технических видов спорта; двигателей, работающих только на сжатом и сжиженном газе; роторно-поршневых двигателей; двигателей, изготовляемых по лицензиям.Ранее Росстандарт утвердил государственный стандарт для электрических средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и гироскутеров. Документ вступит в силу 1 октября 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вводят новый ГОСТ на карандашиПо ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красотыСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/52/1118295212_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_27795f099581157ada740d72fd52b498.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, автомобиль, гост, росстандарт
В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы
Новый ГОСТ на автомобильные карбюраторы утвержден в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. С марта в России впервые появится ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.
"Согласно стандарту, карбюраторы подразделяют на разные виды по конструктивным параметрам, способам регулировки и принципу работы. На каждую модель такого устройства изготовитель должен иметь согласованный с заказчиком сборочный чертеж", – отмечается в документе.
Так, клапан подачи топлива в поплавковой камере карбюратора в закрытом положении должен быть герметичным, а в открытом не должен ограничивать расход топлива двигателем. Корпусные детали изделия, имеющие контакт с топливом, должны быть герметичными.
Кроме того, детали карбюратора не должны иметь вмятин, забоин, трещин, коррозий и других дефектов, влияющих на качество и внешний вид устройства.
Отмечается, что для каждой модели должен быть установлен показатель надежности. Устройства, которые ранее работали на этилированном бензине, перед разборкой или промывкой подлежат нейтрализации определенных химических соединений в течение 10-20 минут.
Также, ГОСТ не относится к изделиям двигателей для технических видов спорта; двигателей, работающих только на сжатом и сжиженном газе; роторно-поршневых двигателей; двигателей, изготовляемых по лицензиям.
Ранее Росстандарт утвердил
государственный стандарт для электрических средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и гироскутеров. Документ вступит в силу 1 октября 2027 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: