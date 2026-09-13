https://crimea.ria.ru/20260913/v-rossii-vpervye-utverzhden-gost-na-karbyuratory-1159333529.html

В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы

В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы - РИА Новости Крым, 13.09.2026

В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы

С марта в России впервые появится ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T19:22

2026-09-13T19:22

2026-09-13T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. С марта в России впервые появится ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.Так, клапан подачи топлива в поплавковой камере карбюратора в закрытом положении должен быть герметичным, а в открытом не должен ограничивать расход топлива двигателем. Корпусные детали изделия, имеющие контакт с топливом, должны быть герметичными.Кроме того, детали карбюратора не должны иметь вмятин, забоин, трещин, коррозий и других дефектов, влияющих на качество и внешний вид устройства.Отмечается, что для каждой модели должен быть установлен показатель надежности. Устройства, которые ранее работали на этилированном бензине, перед разборкой или промывкой подлежат нейтрализации определенных химических соединений в течение 10-20 минут.Также, ГОСТ не относится к изделиям двигателей для технических видов спорта; двигателей, работающих только на сжатом и сжиженном газе; роторно-поршневых двигателей; двигателей, изготовляемых по лицензиям.Ранее Росстандарт утвердил государственный стандарт для электрических средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и гироскутеров. Документ вступит в силу 1 октября 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вводят новый ГОСТ на карандашиПо ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красотыСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, автомобиль, гост, росстандарт