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В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы
В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы
С марта в России впервые появится ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T19:22
2026-09-13T19:22
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автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. С марта в России впервые появится ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.Так, клапан подачи топлива в поплавковой камере карбюратора в закрытом положении должен быть герметичным, а в открытом не должен ограничивать расход топлива двигателем. Корпусные детали изделия, имеющие контакт с топливом, должны быть герметичными.Кроме того, детали карбюратора не должны иметь вмятин, забоин, трещин, коррозий и других дефектов, влияющих на качество и внешний вид устройства.Отмечается, что для каждой модели должен быть установлен показатель надежности. Устройства, которые ранее работали на этилированном бензине, перед разборкой или промывкой подлежат нейтрализации определенных химических соединений в течение 10-20 минут.Также, ГОСТ не относится к изделиям двигателей для технических видов спорта; двигателей, работающих только на сжатом и сжиженном газе; роторно-поршневых двигателей; двигателей, изготовляемых по лицензиям.Ранее Росстандарт утвердил государственный стандарт для электрических средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и гироскутеров. Документ вступит в силу 1 октября 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России вводят новый ГОСТ на карандашиПо ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красотыСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах
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РИА Новости Крым
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новости, автомобиль, гост, росстандарт
В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы

Новый ГОСТ на автомобильные карбюраторы утвержден в России

19:22 13.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРемонт автомобиля
Ремонт автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. С марта в России впервые появится ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.
"Согласно стандарту, карбюраторы подразделяют на разные виды по конструктивным параметрам, способам регулировки и принципу работы. На каждую модель такого устройства изготовитель должен иметь согласованный с заказчиком сборочный чертеж", – отмечается в документе.
Так, клапан подачи топлива в поплавковой камере карбюратора в закрытом положении должен быть герметичным, а в открытом не должен ограничивать расход топлива двигателем. Корпусные детали изделия, имеющие контакт с топливом, должны быть герметичными.
Кроме того, детали карбюратора не должны иметь вмятин, забоин, трещин, коррозий и других дефектов, влияющих на качество и внешний вид устройства.
Отмечается, что для каждой модели должен быть установлен показатель надежности. Устройства, которые ранее работали на этилированном бензине, перед разборкой или промывкой подлежат нейтрализации определенных химических соединений в течение 10-20 минут.
Также, ГОСТ не относится к изделиям двигателей для технических видов спорта; двигателей, работающих только на сжатом и сжиженном газе; роторно-поршневых двигателей; двигателей, изготовляемых по лицензиям.
Ранее Росстандарт утвердил государственный стандарт для электрических средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и гироскутеров. Документ вступит в силу 1 октября 2027 года.
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