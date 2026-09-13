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В Крыму вспыхнул пожар на территории частного дома
В Крыму вспыхнул пожар на территории частного дома - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В Крыму вспыхнул пожар на территории частного дома
В воскресенье в Кировском районе Крыма на территории частного домовладения загорелись гараж и хозпостройка. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T15:57
2026-09-13T15:57
2026-09-13T15:57
кировский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Кировском районе Крыма на территории частного домовладения загорелись гараж и хозпостройка. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Пожар произошел в селе Журавки на улице Степной. Предварительная причина происшествия – неисправность электропроводки.Уточняется, что во время пожара никто не пострадал. Всего было задействовано от МЧС России восемь человек, три единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Горит сухая трава: пожары в Крыму угрожают населенным пунктамВ Симферополе на пожаре погиб человекВ Севастополе потушили пожар в сервисном здании
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Крыму вспыхнул пожар на территории частного дома
В Крыму вспыхнул пожар на территории частного дома в Кировском районе полуострова