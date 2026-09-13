https://crimea.ria.ru/20260913/v-krymu-semyu-s-detmi-spasli-iz-doliny-privideniy-1159342344.html

В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений

В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений - РИА Новости Крым, 13.09.2026

В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений

В воскресенье сотрудники МЧС Крыма дважды проводили спасательные операции в горах. В первом случае помощь потребовалась женщине, во втором – семье из четырех... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T19:10

2026-09-13T19:10

2026-09-13T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье сотрудники МЧС Крыма дважды проводили спасательные операции в горах. В первом случае помощь потребовалась женщине, во втором – семье из четырех человек. Об этом сообщили в МЧС по РК.Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда оказали помощь семье из четырех человек. Туристы находились на крутом склоне и сыпучем грунте в районе Долины Привидений на горе Южная Демерджи.В городском округе Судак на горе Сокол женщина сбилась с пути и не могла спуститься. На помощь к ней выехали сотрудники "КРЫМ-СПАС" и Главного управления МЧС России по РК.Ранее в Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом. Парень совершал одиночный поход и сбился с маршрута на горе Бойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе ФиолентВ Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берегаВ Крыму двух детей и взрослого спасли в штормящем море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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