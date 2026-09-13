В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений
В Крыму спасли семью с детьми из Долины Привидений и женщину с горы Сокол
© МЧС Республики КрымСемье из четырех человек помогли в Крыму в районе Долины Привидений
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье сотрудники МЧС Крыма дважды проводили спасательные операции в горах. В первом случае помощь потребовалась женщине, во втором – семье из четырех человек. Об этом сообщили в МЧС по РК.
Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда оказали помощь семье из четырех человек. Туристы находились на крутом склоне и сыпучем грунте в районе Долины Привидений на горе Южная Демерджи.
"Прибыв на место, спасатели оперативно обнаружили пострадавших. Семью доставили в безопасное место. В медицинской помощи никто из спасенных не нуждался", – говорится в сообщении МЧС.
В городском округе Судак на горе Сокол женщина сбилась с пути и не могла спуститься. На помощь к ней выехали сотрудники "КРЫМ-СПАС" и Главного управления МЧС России по РК.
"Спасатели обнаружили заблудившуюся с южной стороны горы Сокол, в районе Чертового пальца, на участке глубокой балки с сыпучим грунтом, и с помощью альпинистского снаряжения доставили ее в безопасное место", – рассказали в МЧС.
© МЧС Республики КрымСпасатели помогли туристке на горе Сокол в Крыму
© МЧС Республики Крым
Спасатели помогли туристке на горе Сокол в Крыму
Ранее в Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом. Парень совершал одиночный поход и сбился с маршрута на горе Бойка.
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