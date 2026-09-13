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В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений
В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений
В воскресенье сотрудники МЧС Крыма дважды проводили спасательные операции в горах. В первом случае помощь потребовалась женщине, во втором – семье из четырех... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье сотрудники МЧС Крыма дважды проводили спасательные операции в горах. В первом случае помощь потребовалась женщине, во втором – семье из четырех человек. Об этом сообщили в МЧС по РК.Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда оказали помощь семье из четырех человек. Туристы находились на крутом склоне и сыпучем грунте в районе Долины Привидений на горе Южная Демерджи.В городском округе Судак на горе Сокол женщина сбилась с пути и не могла спуститься. На помощь к ней выехали сотрудники "КРЫМ-СПАС" и Главного управления МЧС России по РК.Ранее в Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом. Парень совершал одиночный поход и сбился с маршрута на горе Бойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе ФиолентВ Алуште двух сапбордистов унесло на километр от берегаВ Крыму двух детей и взрослого спасли в штормящем море
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новости крыма, судак, алушта, горы крыма, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, "крым-спас"
В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений

В Крыму спасли семью с детьми из Долины Привидений и женщину с горы Сокол

19:10 13.09.2026
 
© МЧС Республики КрымСемье из четырех человек помогли в Крыму в районе Долины Привидений
Семье из четырех человек помогли в Крыму в районе Долины Привидений
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье сотрудники МЧС Крыма дважды проводили спасательные операции в горах. В первом случае помощь потребовалась женщине, во втором – семье из четырех человек. Об этом сообщили в МЧС по РК.
Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда оказали помощь семье из четырех человек. Туристы находились на крутом склоне и сыпучем грунте в районе Долины Привидений на горе Южная Демерджи.

"Прибыв на место, спасатели оперативно обнаружили пострадавших. Семью доставили в безопасное место. В медицинской помощи никто из спасенных не нуждался", – говорится в сообщении МЧС.

В городском округе Судак на горе Сокол женщина сбилась с пути и не могла спуститься. На помощь к ней выехали сотрудники "КРЫМ-СПАС" и Главного управления МЧС России по РК.
"Спасатели обнаружили заблудившуюся с южной стороны горы Сокол, в районе Чертового пальца, на участке глубокой балки с сыпучим грунтом, и с помощью альпинистского снаряжения доставили ее в безопасное место", – рассказали в МЧС.
© МЧС Республики КрымСпасатели помогли туристке на горе Сокол в Крыму
Спасатели помогли туристке на горе Сокол в Крыму
© МЧС Республики Крым
Спасатели помогли туристке на горе Сокол в Крыму
Ранее в Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом. Парень совершал одиночный поход и сбился с маршрута на горе Бойка.
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