https://crimea.ria.ru/20260913/v-krymu-ogranichili-podachu-gaza-v-krasnogvardeyskom-rayone-1159331589.html
В Крыму ограничили подачу газа в Красногвардейском районе
В Крыму ограничили подачу газа в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В Крыму ограничили подачу газа в Красногвардейском районе
На сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T11:20
2026-09-13T11:20
2026-09-13T11:20
новости крыма
красногвардейский район
василий грабован
газ
отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз". Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован."Возможно снижение давления природного газа или приостановка подачи с 11:00 13 сентября до 11:00 14 сентября", – написал глава района в своем канале в МАКС.По его информации, перебои с подачей газа возможны в следующих населенных пунктах:КраснодаркаАлександровкаТимашевкаЯстребовкаКарповкаКлепининоВишняковкаПобединоКалининоКоммунарыИзвестковоеКрасная ПолянаКремневкаНовоэстонияМиролюбовкаПушкиноБлижнееПетровкаВидноеВосходМарьяновкаУльяновкаЩербаковоНекрасовоКрасногвардейскоеРанее в Крыму временно были приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияГазификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, красногвардейский район, василий грабован, газ, отключение газа в крыму
В Крыму ограничили подачу газа в Красногвардейском районе
В Крыму ограничили подачу газа в Красногвардейском районе полуострова на сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз". Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.
"Возможно снижение давления природного газа или приостановка подачи с 11:00 13 сентября до 11:00 14 сентября", – написал глава района в своем канале в МАКС.
По его информации, перебои с подачей газа возможны в следующих населенных пунктах:
Краснодарка
Александровка
Тимашевка
Ястребовка
Карповка
Клепинино
Вишняковка
Победино
Калинино
Коммунары
Известковое
Красная Поляна
Кремневка
Новоэстония
Миролюбовка
Пушкино
Ближнее
Петровка
Видное
Восход
Марьяновка
Ульяновка
Щербаково
Некрасово
Красногвардейское
Ранее в Крыму временно были приостановлены
плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону.
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