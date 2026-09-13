https://crimea.ria.ru/20260913/v-krymu-ogranichili-podachu-gaza-v-krasnogvardeyskom-rayone-1159331589.html

В Крыму ограничили подачу газа в Красногвардейском районе

В Крыму ограничили подачу газа в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 13.09.2026

В Крыму ограничили подачу газа в Красногвардейском районе

На сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T11:20

2026-09-13T11:20

2026-09-13T11:20

новости крыма

красногвардейский район

василий грабован

газ

отключение газа в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз". Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован."Возможно снижение давления природного газа или приостановка подачи с 11:00 13 сентября до 11:00 14 сентября", – написал глава района в своем канале в МАКС.По его информации, перебои с подачей газа возможны в следующих населенных пунктах:КраснодаркаАлександровкаТимашевкаЯстребовкаКарповкаКлепининоВишняковкаПобединоКалининоКоммунарыИзвестковоеКрасная ПолянаКремневкаНовоэстонияМиролюбовкаПушкиноБлижнееПетровкаВидноеВосходМарьяновкаУльяновкаЩербаковоНекрасовоКрасногвардейскоеРанее в Крыму временно были приостановлены плановые присоединения абонентов к сетям газо- и электроснабжения. Это связано с большим объемом работ при подготовке к отопительному сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияГазификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, красногвардейский район, василий грабован, газ, отключение газа в крыму