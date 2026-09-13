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В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T18:31
2026-09-13T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА

В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА

18:31 13.09.2026 (обновлено: 18:34 13.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу опасности по беспилотникам. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Срочные новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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