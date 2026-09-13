https://crimea.ria.ru/20260913/v-ekaterinburge-predstavili-avtomobil-na-vodorodnom-toplive-1159338735.html

В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливе

В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливе - РИА Новости Крым, 13.09.2026

В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливе

Ходовой прототип автомобиля Aurus Senat на водородном топливе представлен на площадке Международного фестиваля молодежи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T16:22

2026-09-13T16:22

2026-09-13T16:22

екатеринбург

новости

транспорт

автомобиль

всемирный фестиваль молодежи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Ходовой прототип автомобиля Aurus Senat на водородном топливе представлен на площадке Международного фестиваля молодежи, передает корреспондент РИА Новости.Согласно справочным материалам, представленным на стенде, автомобиль Nami Hydrogen, построенный на базе Aurus Senat, обладает комбинированной энергоустановкой с применением тягового электропривода и электротехнического генератора на водороде. Также, предусмотрена возможность зарядки от внешнего источника электроэнергии.Разработчиком автомобиля является Государственный научный центр РФ ФГУП "НАМИ".Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

екатеринбург

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, новости, транспорт, автомобиль, всемирный фестиваль молодежи