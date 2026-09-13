https://crimea.ria.ru/20260913/v-ekaterinburge-predstavili-avtomobil-na-vodorodnom-toplive-1159338735.html
В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливе
В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливе - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливе
Ходовой прототип автомобиля Aurus Senat на водородном топливе представлен на площадке Международного фестиваля молодежи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T16:22
2026-09-13T16:22
2026-09-13T16:22
екатеринбург
новости
транспорт
автомобиль
всемирный фестиваль молодежи
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0d/1159338784_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_780f255919cb020bb83a7da01b4a81b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Ходовой прототип автомобиля Aurus Senat на водородном топливе представлен на площадке Международного фестиваля молодежи, передает корреспондент РИА Новости.Согласно справочным материалам, представленным на стенде, автомобиль Nami Hydrogen, построенный на базе Aurus Senat, обладает комбинированной энергоустановкой с применением тягового электропривода и электротехнического генератора на водороде. Также, предусмотрена возможность зарядки от внешнего источника электроэнергии.Разработчиком автомобиля является Государственный научный центр РФ ФГУП "НАМИ".Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
екатеринбург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0d/1159338784_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_b9a0e618ee26b53580713a8dfc5b6182.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, новости, транспорт, автомобиль, всемирный фестиваль молодежи
В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливе
Автомобиль на водородном топливе представили на молодежном фестивале в Екатеринбурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Ходовой прототип автомобиля Aurus Senat на водородном топливе представлен на площадке Международного фестиваля молодежи, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно справочным материалам, представленным на стенде, автомобиль Nami Hydrogen, построенный на базе Aurus Senat, обладает комбинированной энергоустановкой с применением тягового электропривода и электротехнического генератора на водороде. Также, предусмотрена возможность зарядки от внешнего источника электроэнергии.
Разработчиком автомобиля является Государственный научный центр РФ ФГУП "НАМИ".
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.