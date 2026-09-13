https://crimea.ria.ru/20260913/v-ekaterinburge-otkryli-vystavku-katastrofa-pamyati-neonatsizm-v-xxi-veke-1159339028.html
В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"
В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" - РИА Новости Крым, 13.09.2026
В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"
Выставка "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" открылась в рамках Международного фестиваля молодежи, она рассказывает об истории такого явления как нацизм и РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T17:10
2026-09-13T17:10
2026-09-13T17:10
екатеринбург
новости
всемирный фестиваль молодежи
общество
память
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0d/1159339086_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_5e4fcf5ce65b53c665f18227a17683d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Выставка "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" открылась в рамках Международного фестиваля молодежи, она рассказывает об истории такого явления как нацизм и угрозе его возрождения в современном мире, передает корреспондент РИА Новости.Мультимедийный выставочный проект представлен музеем современной истории России. В экспозиции представлены как архивные материалы музеев и информационных агентств, так и современные свидетельства зверств неонацистов.Она пояснила, что Запад, страны постсоветского пространства и США забыли все уроки Нюрнбергского трибунала и это попустительство привело к масштабному возрождению нацизма."Мы рассказываем об этих масштабах на выставке. Документы были предоставлены как из наших собственных фондов, так и нашими ведущими информационными агентствами, которые имеют определенные фотографии с различных шествий, маршев. Таких в прошлом году было порядка 190 эпизодов по всему миру. То есть масштабы огромные", – подчеркнула Великанова.И отметила, что выставка проводит параллель между решениями и злодеяниями, осужденными на Нюрнбергском трибунале и тем, что происходит сегодня, в том числе и на Украине."Прошло сколько лет, а фактически ничего не меняется. Сегодня при том же попустительстве, фактически, вот эта террористическая ячейка на Украине стала частью, фактически главной частью, наверное, государственной политики. И мы показываем свидетельства, показываем свидетельства пыток, показываем ролики, которые к нам попали из зоны специальной военной операции, трофейные ролики, где видно, например, что изготавливаются просто орудия пыток для наших солдат и мирного населения. Все это происходит в массовом масштабе и молодежь должна это знать, потому что, может быть, именно молодежь остановит эту катастрофу памяти", – подытожила Великанова.Выставку посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Кириенко отметил, что данная выставка показывает за что борются военные на СВО и что руководство западных стран отворачивается от проблемы неонацизма.Выставка "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" показывает, за что борются военнослужащие на передовой спецоперации, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге , участие в нем, как ожидается, примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
екатеринбург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0d/1159339086_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_54e05feb7907b71734d4224d7254a345.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, новости, всемирный фестиваль молодежи, общество, память
В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"
Выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" открыли на фестивале в Екатеринбурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Выставка "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" открылась в рамках Международного фестиваля молодежи, она рассказывает об истории такого явления как нацизм и угрозе его возрождения в современном мире, передает корреспондент РИА Новости.
Мультимедийный выставочный проект представлен музеем современной истории России. В экспозиции представлены как архивные материалы музеев и информационных агентств, так и современные свидетельства зверств неонацистов.
"Вообще, это выставка – манифест. Мы считаем, что очень важно на фестивале, где фактически царство молодости, счастья, радости и все мечтают о будущем сказать о тех угрозах и вызовах, которые сегодня существуют в современном мире. Сегодня один из очень серьезных вызовов, которые стоят перед миром, – это угроза неонацизма, который случился благодаря катастрофе памяти", – сказала генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.
Она пояснила, что Запад, страны постсоветского пространства и США забыли все уроки Нюрнбергского трибунала и это попустительство привело к масштабному возрождению нацизма.
"Мы рассказываем об этих масштабах на выставке. Документы были предоставлены как из наших собственных фондов, так и нашими ведущими информационными агентствами, которые имеют определенные фотографии с различных шествий, маршев. Таких в прошлом году было порядка 190 эпизодов по всему миру. То есть масштабы огромные", – подчеркнула Великанова.
И отметила, что выставка проводит параллель между решениями и злодеяниями, осужденными на Нюрнбергском трибунале и тем, что происходит сегодня, в том числе и на Украине.
"Прошло сколько лет, а фактически ничего не меняется. Сегодня при том же попустительстве, фактически, вот эта террористическая ячейка на Украине стала частью, фактически главной частью, наверное, государственной политики. И мы показываем свидетельства, показываем свидетельства пыток, показываем ролики, которые к нам попали из зоны специальной военной операции, трофейные ролики, где видно, например, что изготавливаются просто орудия пыток для наших солдат и мирного населения. Все это происходит в массовом масштабе и молодежь должна это знать, потому что, может быть, именно молодежь остановит эту катастрофу памяти", – подытожила Великанова.
Выставку посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Кириенко отметил, что данная выставка показывает за что борются военные на СВО и что руководство западных стран отворачивается от проблемы неонацизма.
Выставка "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" показывает, за что борются военнослужащие на передовой спецоперации, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Это не только документы, это живые глаза участников, которые видели убитых детей Донбасса, которые видели, что такое, когда людей уничтожают просто потому, что они другого цвета кожи, другой веры, другой национальности. Принцип этой выставки, что это память, которую нельзя забыть. Это то, за что воюют сегодня ребята на передовой СВО", – сказал Кириенко журналистам.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге , участие в нем, как ожидается, примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube