https://crimea.ria.ru/20260913/v-ekaterinburge-otkryli-vystavku-katastrofa-pamyati-neonatsizm-v-xxi-veke-1159339028.html

В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"

В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" - РИА Новости Крым, 13.09.2026

В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"

Выставка "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" открылась в рамках Международного фестиваля молодежи, она рассказывает об истории такого явления как нацизм и РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T17:10

2026-09-13T17:10

2026-09-13T17:10

екатеринбург

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всемирный фестиваль молодежи

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память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Выставка "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" открылась в рамках Международного фестиваля молодежи, она рассказывает об истории такого явления как нацизм и угрозе его возрождения в современном мире, передает корреспондент РИА Новости.Мультимедийный выставочный проект представлен музеем современной истории России. В экспозиции представлены как архивные материалы музеев и информационных агентств, так и современные свидетельства зверств неонацистов.Она пояснила, что Запад, страны постсоветского пространства и США забыли все уроки Нюрнбергского трибунала и это попустительство привело к масштабному возрождению нацизма."Мы рассказываем об этих масштабах на выставке. Документы были предоставлены как из наших собственных фондов, так и нашими ведущими информационными агентствами, которые имеют определенные фотографии с различных шествий, маршев. Таких в прошлом году было порядка 190 эпизодов по всему миру. То есть масштабы огромные", – подчеркнула Великанова.И отметила, что выставка проводит параллель между решениями и злодеяниями, осужденными на Нюрнбергском трибунале и тем, что происходит сегодня, в том числе и на Украине."Прошло сколько лет, а фактически ничего не меняется. Сегодня при том же попустительстве, фактически, вот эта террористическая ячейка на Украине стала частью, фактически главной частью, наверное, государственной политики. И мы показываем свидетельства, показываем свидетельства пыток, показываем ролики, которые к нам попали из зоны специальной военной операции, трофейные ролики, где видно, например, что изготавливаются просто орудия пыток для наших солдат и мирного населения. Все это происходит в массовом масштабе и молодежь должна это знать, потому что, может быть, именно молодежь остановит эту катастрофу памяти", – подытожила Великанова.Выставку посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Кириенко отметил, что данная выставка показывает за что борются военные на СВО и что руководство западных стран отворачивается от проблемы неонацизма.Выставка "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке" показывает, за что борются военнослужащие на передовой спецоперации, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге , участие в нем, как ожидается, примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, новости, всемирный фестиваль молодежи, общество, память