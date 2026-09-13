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Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе
Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе
В структуре государственной медицинской организации в Симферополе открылось отделение вытрезвителя. В учреждении могут оказывать первую помощь людям в состоянии РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T19:39
2026-09-13T19:39
2026-09-13T19:39
марина шоренко
алкоголь
здравоохранение в крыму и севастополе
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В структуре государственной медицинской организации в Симферополе открылось отделение вытрезвителя. В учреждении могут оказывать первую помощь людям в состоянии сильного алкогольного опьянения. О работе отделения в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко.Пока, по информации гостьи эфира, пациентов в данном заведении нет. Но для тех, кто там будет находиться, будет решаться вопрос о необходимости оказания медицинской помощи."Как показывает практика, из тех клиентов, которые оказывались у нас на койках вытрезвления, 5-7% могут нуждаться в медицинской помощи, причем абсолютно разной: начиная от того, что начинает проявляться травма, утяжеляется состояние интоксикации или еще что-то. То есть причина, по которой есть необходимость оказания помощи, она бывает на самом деле самая разная, и не только наркологическая", – пояснила специалист.Мария Шоренко также отметила, что с проблемой алкоголизма любой человек может справиться."Для этого необходимо, во-первых, желание человека и, во-вторых, в обязательном порядке работа самого человека, его ближайшего окружения с определенными специалистами. Это называется реабилитация. Человек должен научиться жить в трезвости определенный промежуток времени, но кроме этого, и те, кто его окружают, тоже должны научиться жить с ним трезво, потому что есть понятие зависимость, а есть понятие созависимость. То есть изменяется сам человек в процессе болезни и изменяется его окружение, которое иногда подталкивает его периодически к приему спиртного", – рассказала собеседница.По словам эксперта, существуют современные методы психотерапии, которые, с одной стороны, приводят к осознанию человеком данной проблемы и того, что с ней надо что-то делать, и во вторую часть выстраивают определенный внешний барьер."Иногда человеку для того, чтобы не употреблять спиртное, нужен внешний сдерживатель. И этот метод выступает своего рода определенной внутренней установкой на трезвость. Он может подкрепляться приемом блокирующих лекарственных препаратов. Иными словами, без алкоголя человек чувствует себя хорошо, замечательно, но наличие этого препарата в организме при встрече его с алкоголем вызывает очень негативную реакцию, которая очень хорошо запоминается. И ее больше не хочется повторять", – разъяснила врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застольеПьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать правВ Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам
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марина шоренко, алкоголь, здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь
Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе
В Симферополе в вытрезвителе людям в состоянии опьянения оказывают первую помощь
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым.
В структуре государственной медицинской организации в Симферополе открылось отделение
вытрезвителя. В учреждении могут оказывать первую помощь людям в состоянии сильного алкогольного опьянения. О работе отделения в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко.
"В вытрезвителе есть минимальный набор для оказания первой помощи. Капельницы там не делают. Есть кровати, где можно поспать, есть возможность помыться, возможность соблюдения, как мы говорим, питьевого режима. То есть человека в нетрезвом состоянии, если он не может передвигаться, могут поместить туда при его согласии, если он может его высказать. Он там поспит под наблюдением персонала", – пояснила спикер.
Пока, по информации гостьи эфира, пациентов в данном заведении нет. Но для тех, кто там будет находиться, будет решаться вопрос о необходимости оказания медицинской помощи.
"Как показывает практика, из тех клиентов, которые оказывались у нас на койках вытрезвления, 5-7% могут нуждаться в медицинской помощи, причем абсолютно разной: начиная от того, что начинает проявляться травма, утяжеляется состояние интоксикации или еще что-то. То есть причина, по которой есть необходимость оказания помощи, она бывает на самом деле самая разная, и не только наркологическая", – пояснила специалист.
Мария Шоренко также отметила, что с проблемой алкоголизма любой человек может справиться.
"Для этого необходимо, во-первых, желание человека и, во-вторых, в обязательном порядке работа самого человека, его ближайшего окружения с определенными специалистами. Это называется реабилитация. Человек должен научиться жить в трезвости определенный промежуток времени, но кроме этого, и те, кто его окружают, тоже должны научиться жить с ним трезво, потому что есть понятие зависимость, а есть понятие созависимость. То есть изменяется сам человек в процессе болезни и изменяется его окружение, которое иногда подталкивает его периодически к приему спиртного", – рассказала собеседница.
По словам эксперта, существуют современные методы психотерапии, которые, с одной стороны, приводят к осознанию человеком данной проблемы и того, что с ней надо что-то делать, и во вторую часть выстраивают определенный внешний барьер.
"Иногда человеку для того, чтобы не употреблять спиртное, нужен внешний сдерживатель. И этот метод выступает своего рода определенной внутренней установкой на трезвость. Он может подкрепляться приемом блокирующих лекарственных препаратов. Иными словами, без алкоголя человек чувствует себя хорошо, замечательно, но наличие этого препарата в организме при встрече его с алкоголем вызывает очень негативную реакцию, которая очень хорошо запоминается. И ее больше не хочется повторять", – разъяснила врач.
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