https://crimea.ria.ru/20260913/ustanovka-na-trezvost-kakuyu-pomosch-okazyvayut-v-krymskom-vytrezvitele-1159301967.html

Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе

Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе

В структуре государственной медицинской организации в Симферополе открылось отделение вытрезвителя. В учреждении могут оказывать первую помощь людям в состоянии РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T19:39

2026-09-13T19:39

2026-09-13T19:39

марина шоренко

алкоголь

здравоохранение в крыму и севастополе

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В структуре государственной медицинской организации в Симферополе открылось отделение вытрезвителя. В учреждении могут оказывать первую помощь людям в состоянии сильного алкогольного опьянения. О работе отделения в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко.Пока, по информации гостьи эфира, пациентов в данном заведении нет. Но для тех, кто там будет находиться, будет решаться вопрос о необходимости оказания медицинской помощи."Как показывает практика, из тех клиентов, которые оказывались у нас на койках вытрезвления, 5-7% могут нуждаться в медицинской помощи, причем абсолютно разной: начиная от того, что начинает проявляться травма, утяжеляется состояние интоксикации или еще что-то. То есть причина, по которой есть необходимость оказания помощи, она бывает на самом деле самая разная, и не только наркологическая", – пояснила специалист.Мария Шоренко также отметила, что с проблемой алкоголизма любой человек может справиться."Для этого необходимо, во-первых, желание человека и, во-вторых, в обязательном порядке работа самого человека, его ближайшего окружения с определенными специалистами. Это называется реабилитация. Человек должен научиться жить в трезвости определенный промежуток времени, но кроме этого, и те, кто его окружают, тоже должны научиться жить с ним трезво, потому что есть понятие зависимость, а есть понятие созависимость. То есть изменяется сам человек в процессе болезни и изменяется его окружение, которое иногда подталкивает его периодически к приему спиртного", – рассказала собеседница.По словам эксперта, существуют современные методы психотерапии, которые, с одной стороны, приводят к осознанию человеком данной проблемы и того, что с ней надо что-то делать, и во вторую часть выстраивают определенный внешний барьер."Иногда человеку для того, чтобы не употреблять спиртное, нужен внешний сдерживатель. И этот метод выступает своего рода определенной внутренней установкой на трезвость. Он может подкрепляться приемом блокирующих лекарственных препаратов. Иными словами, без алкоголя человек чувствует себя хорошо, замечательно, но наличие этого препарата в организме при встрече его с алкоголем вызывает очень негативную реакцию, которая очень хорошо запоминается. И ее больше не хочется повторять", – разъяснила врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застольеПьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать правВ Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина шоренко, алкоголь, здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь