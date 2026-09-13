https://crimea.ria.ru/20260913/telo-17-go-alpinista-nashli-pod-lavinoy-v-gorakh-kabardino-balkarii-1159338575.html

Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии

Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии

Тело еще одного пропавшего при сходе лавины альпиниста нашли в горах Кабардино-Балкарии. Таким образом число погибших увеличилось до 17. Об этом сообщили РИА... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T15:37

2026-09-13T15:37

2026-09-13T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Тело еще одного пропавшего при сходе лавины альпиниста нашли в горах Кабардино-Балкарии. Таким образом число погибших увеличилось до 17. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии неделю назад. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под массой снега. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. В среду спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста, в четверг – 15-го, накануне было обнаружено тело 16-го погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбиласьТрое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикДва альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров

кабардино-балкария

горы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, новости, горы, происшествия, лавина