https://crimea.ria.ru/20260913/telo-17-go-alpinista-nashli-pod-lavinoy-v-gorakh-kabardino-balkarii-1159338575.html
Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии
Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии
Тело еще одного пропавшего при сходе лавины альпиниста нашли в горах Кабардино-Балкарии. Таким образом число погибших увеличилось до 17. Об этом сообщили РИА... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T15:37
2026-09-13T15:37
2026-09-13T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Тело еще одного пропавшего при сходе лавины альпиниста нашли в горах Кабардино-Балкарии. Таким образом число погибших увеличилось до 17. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии неделю назад. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под массой снега. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. В среду спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста, в четверг – 15-го, накануне было обнаружено тело 16-го погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбиласьТрое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикДва альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров
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кабардино-балкария, новости, горы, происшествия, лавина
Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии
Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в Кабардино-Балкарии – поиски группы завершены
15:37 13.09.2026 (обновлено: 15:41 13.09.2026)