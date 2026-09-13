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Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии
Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии
Тело еще одного пропавшего при сходе лавины альпиниста нашли в горах Кабардино-Балкарии. Таким образом число погибших увеличилось до 17. Об этом сообщили РИА... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T15:37
2026-09-13T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Тело еще одного пропавшего при сходе лавины альпиниста нашли в горах Кабардино-Балкарии. Таким образом число погибших увеличилось до 17. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии неделю назад. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под массой снега. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. В среду спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста, в четверг – 15-го, накануне было обнаружено тело 16-го погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбиласьТрое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в НальчикДва альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров
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РИА Новости Крым
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4.7
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кабардино-балкария, новости, горы, происшествия, лавина
Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии

Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в Кабардино-Балкарии – поиски группы завершены

15:37 13.09.2026 (обновлено: 15:41 13.09.2026)
 
© МЧС РФПоисковая операция на месте гибели альпинистов под лавиной в горах Кабардино-Балкарии
Поисковая операция на месте гибели альпинистов под лавиной в горах Кабардино-Балкарии
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Тело еще одного пропавшего при сходе лавины альпиниста нашли в горах Кабардино-Балкарии. Таким образом число погибших увеличилось до 17. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Сегодня спасатели нашли тело 17-го альпиниста. Поисково-спасательные работы на этом завершены", – сказал собеседник агентства.
Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии неделю назад. Изначально сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, еще десять оказались под массой снега. На поиски альпинистов были направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете. В среду спасатели обнаружили тело 14-го альпиниста, в четверг – 15-го, накануне было обнаружено тело 16-го погибшего.
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