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Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекций
Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекций - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекций
Страны БРИКС договорились о создании системы для реагирования на вспышки инфекций. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании в формате... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T17:55
2026-09-13T17:55
2026-09-13T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Страны БРИКС договорились о создании системы для реагирования на вспышки инфекций. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании в формате БРИКС+ в Индии, пишет РИА Новости.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.В субботу в Нью-Дели прошло основное заседание 18-го саммита БРИКС.Заседание формата Outreach BRICS+, которое уже стало традиционным для саммитов БРИКС, проходит в столице Индии в воскресенье.Президент Владимир Путин с 11 по 13 сентября работает в Индии. Ранее он выступил на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран.12 сентября лидеры страны БРИКС приняли декларацию и выступили против односторонних санкций.Помимо лидеров России и Индии, в саммите участвуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. ОАЭ представляет наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а Бразилию и Саудовскую Аравию — министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореПутин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКСВстреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, брикс, саммит брикс в нью-дели, в мире, здоровье
Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекций
БРИКС создаст систему для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний – Моди
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Страны БРИКС договорились о создании системы для реагирования на вспышки инфекций. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании в формате БРИКС+ в Индии, пишет РИА Новости.
"Мы договорились о создании интегрированной системы БРИКС для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и о предупреждении о таких вспышках", – сказал Моди.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло
796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
В субботу в Нью-Дели прошло основное заседание
18-го саммита БРИКС.
Заседание формата Outreach BRICS+, которое уже стало традиционным для саммитов БРИКС, проходит в столице Индии в воскресенье
.
Президент Владимир Путин с 11 по 13 сентября работает в Индии. Ранее он выступил
на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран.
12 сентября лидеры страны БРИКС приняли декларацию
и выступили против односторонних санкций.
Помимо лидеров России и Индии, в саммите участвуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. ОАЭ представляет наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а Бразилию и Саудовскую Аравию — министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.
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