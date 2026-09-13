https://crimea.ria.ru/20260913/sevastopol-atakovali-esche-12-bespilotnikov--raneny-lyudi-1159341134.html
Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди
Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди
Севастополь отразил вторую за день атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 12 вражеских дронов. Два человека ранены, сообщил в своем канале РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T18:16
2026-09-13T18:16
2026-09-13T18:26
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_687:354:3071:1695_1920x0_80_0_0_cc7102d63a61e0f208170f9b54121887.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил вторую за день атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 12 вражеских дронов. Два человека ранены, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 16:39 в Севастополе была воздушная тревога второй раз за день, опасность длилась более часа.И проинформировал, что есть пострадавшие, которые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах: мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму. Угрозы жизни у обоих нет.По предварительной информации, к этому часу Спасательной службой Севастополя, в районе Андреевка в результате падения сбитого БПЛА загорелся небольшой участок травы. На месте работают пожарные.Губернатор напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае нельзя подходить к ним и следует сразу сообщать по номеру 112. Также глава региона призвал доверять только официальной информации.Ранее в воскресенье в Севастополе отразили еще одну атаку украинских боевиков – были сбиты 15 вражеских дронов, никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_483:181:2731:1867_1920x0_80_0_0_d1537ec8f3e2648f84648360636b2bf4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди
В Севастополе после удара ВСУ ранены два человека
18:16 13.09.2026 (обновлено: 18:26 13.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил вторую за день атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 12 вражеских дронов. Два человека ранены, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
В 16:39 в Севастополе была воздушная тревога второй раз за день, опасность длилась более часа.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 12 БПЛА", – написал губернатор.
И проинформировал, что есть пострадавшие, которые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах: мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму. Угрозы жизни у обоих нет.
По предварительной информации, к этому часу Спасательной службой Севастополя, в районе Андреевка в результате падения сбитого БПЛА загорелся небольшой участок травы. На месте работают пожарные.
Губернатор напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае нельзя подходить к ним и следует сразу сообщать по номеру 112. Также глава региона призвал доверять только официальной информации.
Ранее в воскресенье
в Севастополе отразили еще одну атаку украинских боевиков – были сбиты 15 вражеских дронов, никто не пострадал.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.