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Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди
Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди
Севастополь отразил вторую за день атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 12 вражеских дронов. Два человека ранены, сообщил в своем канале РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T18:16
2026-09-13T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил вторую за день атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 12 вражеских дронов. Два человека ранены, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 16:39 в Севастополе была воздушная тревога второй раз за день, опасность длилась более часа.И проинформировал, что есть пострадавшие, которые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах: мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму. Угрозы жизни у обоих нет.По предварительной информации, к этому часу Спасательной службой Севастополя, в районе Андреевка в результате падения сбитого БПЛА загорелся небольшой участок травы. На месте работают пожарные.Губернатор напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае нельзя подходить к ним и следует сразу сообщать по номеру 112. Также глава региона призвал доверять только официальной информации.Ранее в воскресенье в Севастополе отразили еще одну атаку украинских боевиков – были сбиты 15 вражеских дронов, никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди

В Севастополе после удара ВСУ ранены два человека

18:16 13.09.2026 (обновлено: 18:26 13.09.2026)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил вторую за день атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 12 вражеских дронов. Два человека ранены, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
В 16:39 в Севастополе была воздушная тревога второй раз за день, опасность длилась более часа.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 12 БПЛА", – написал губернатор.
И проинформировал, что есть пострадавшие, которые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах: мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму. Угрозы жизни у обоих нет.
По предварительной информации, к этому часу Спасательной службой Севастополя, в районе Андреевка в результате падения сбитого БПЛА загорелся небольшой участок травы. На месте работают пожарные.
Губернатор напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае нельзя подходить к ним и следует сразу сообщать по номеру 112. Также глава региона призвал доверять только официальной информации.
Ранее в воскресенье в Севастополе отразили еще одну атаку украинских боевиков – были сбиты 15 вражеских дронов, никто не пострадал.
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СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ
 
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