https://crimea.ria.ru/20260913/sevastopol-atakovali-esche-12-bespilotnikov--raneny-lyudi-1159341134.html

Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди

Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди

Севастополь отразил вторую за день атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 12 вражеских дронов. Два человека ранены, сообщил в своем канале РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T18:16

2026-09-13T18:16

2026-09-13T18:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил вторую за день атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 12 вражеских дронов. Два человека ранены, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 16:39 в Севастополе была воздушная тревога второй раз за день, опасность длилась более часа.И проинформировал, что есть пострадавшие, которые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах: мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму. Угрозы жизни у обоих нет.По предварительной информации, к этому часу Спасательной службой Севастополя, в районе Андреевка в результате падения сбитого БПЛА загорелся небольшой участок травы. На месте работают пожарные.Губернатор напомнил, что при обнаружении любых опасных предметов или обломков ни в коем случае нельзя подходить к ним и следует сразу сообщать по номеру 112. Также глава региона призвал доверять только официальной информации.Ранее в воскресенье в Севастополе отразили еще одну атаку украинских боевиков – были сбиты 15 вражеских дронов, никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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