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Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
Севастополь отразил атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 15 вражеских дронов. Зафиксированы возгорания в частных домах и обломки БПЛА упали РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T14:31
2026-09-13T14:31
2026-09-13T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 15 вражеских дронов. Зафиксированы возгорания в частных домах и обломки БПЛА упали в центре города, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 12.44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Первоначально губернатор сообщал о трех сбитых БПЛА, затем о девяти.По предварительной информации, в районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелась крыша одного из частных домов в СНТ, на месте работают сотрудники МЧС.Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.Кроме того, в районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ. В районе Верхнесадового из-за падения сбитого дрона загорелся лес, на месте работают пожарные.По данным губернатора, никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
После атаки на Севастополь 15 беспилотников ВСУ горят дома и лес
14:31 13.09.2026 (обновлено: 14:41 13.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 15 вражеских дронов. Зафиксированы возгорания в частных домах и обломки БПЛА упали в центре города, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
В 12.44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Первоначально губернатор сообщал о трех сбитых БПЛА, затем о девяти.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 15 БПЛА", – написал губернатор.
По предварительной информации, в районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелась крыша одного из частных домов в СНТ, на месте работают сотрудники МЧС.
Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.
Кроме того, в районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ. В районе Верхнесадового из-за падения сбитого дрона загорелся лес, на месте работают пожарные.
По данным губернатора, никто не пострадал.
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