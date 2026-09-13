https://crimea.ria.ru/20260913/sevastopol-atakovali-15-bespilotnikov-vsu--goryat-doma-i-les-1159336947.html

Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес

Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес

Севастополь отразил атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 15 вражеских дронов. Зафиксированы возгорания в частных домах и обломки БПЛА упали РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T14:31

2026-09-13T14:31

2026-09-13T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 15 вражеских дронов. Зафиксированы возгорания в частных домах и обломки БПЛА упали в центре города, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 12.44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Первоначально губернатор сообщал о трех сбитых БПЛА, затем о девяти.По предварительной информации, в районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелась крыша одного из частных домов в СНТ, на месте работают сотрудники МЧС.Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.Кроме того, в районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ. В районе Верхнесадового из-за падения сбитого дрона загорелся лес, на месте работают пожарные.По данным губернатора, никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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