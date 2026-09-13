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Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
Севастополь отразил атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 15 вражеских дронов. Зафиксированы возгорания в частных домах и обломки БПЛА упали РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T14:31
2026-09-13T14:41
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 15 вражеских дронов. Зафиксированы возгорания в частных домах и обломки БПЛА упали в центре города, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 12.44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Первоначально губернатор сообщал о трех сбитых БПЛА, затем о девяти.По предварительной информации, в районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелась крыша одного из частных домов в СНТ, на месте работают сотрудники МЧС.Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.Кроме того, в районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ. В районе Верхнесадового из-за падения сбитого дрона загорелся лес, на месте работают пожарные.По данным губернатора, никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес

После атаки на Севастополь 15 беспилотников ВСУ горят дома и лес

14:31 13.09.2026 (обновлено: 14:41 13.09.2026)
 
© МЧС РоссииПожарная охрана Севастополя
Пожарная охрана Севастополя
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 15 вражеских дронов. Зафиксированы возгорания в частных домах и обломки БПЛА упали в центре города, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
В 12.44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Первоначально губернатор сообщал о трех сбитых БПЛА, затем о девяти.

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 15 БПЛА", – написал губернатор.

По предварительной информации, в районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелась крыша одного из частных домов в СНТ, на месте работают сотрудники МЧС.
Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.
Кроме того, в районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ. В районе Верхнесадового из-за падения сбитого дрона загорелся лес, на месте работают пожарные.
По данным губернатора, никто не пострадал.
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Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
15:01Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
14:57Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:31Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
14:15Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:07Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
13:48День танкиста – инфографика
13:22В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
13:12Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
12:45Воздушная тревога объявлена в Севастополе
12:43На Кубани три человека ранены после удара ВСУ
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