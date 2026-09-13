https://crimea.ria.ru/20260913/rossiyan-predupredili-o-novoy-skheme-moshennichestva-s-pismami-iz-nalogovoy-1159332742.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами "из налоговой"

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами "из налоговой" - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами "из налоговой"

Мошенники стали обманывать жителей России, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T16:45

2026-09-13T16:45

2026-09-13T16:45

новости

федеральная налоговая служба (фнс)

происшествия

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Мошенники стали обманывать жителей России, рассылая бумажные письма о корректировке налоговой декларации, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.По словам Шейкина, вслед за бумажными письмами начинают приходить электронные со ссылкой на фишинговую копию сайта налоговой.Такая ссылка может вести на копию официального сервиса, где человеку предложат авторизоваться. По его словам, если жертва введет логин, пароль или другие сведения, они окажутся у мошенников.Информацию о налоговой задолженности можно дополнительно проверить на "Госуслугах", подчеркнул Шейкин.Ранее сообщалось, что мошенники начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений. Чтобы не попасться на уловки мошенников, правоохранители рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео, запретить пользователям ссылаться на вас при пересылке сообщений. Также необходимо отключить возможность добавления в неизвестные чаты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обманаМошенники обманули крымчан на 10 миллионовВыводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВО

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, федеральная налоговая служба (фнс), происшествия, мошенничество