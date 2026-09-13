https://crimea.ria.ru/20260913/rossiya-provodit-vybory-v-usloviyakh-obyavlennoy-zapadom-voyny-1159339441.html

Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны

Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны

Россия не отказывается от выборов в условиях объявленной Западом войны, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе лекции "Электоральный форум" в рамках... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T21:43

2026-09-13T21:43

2026-09-13T21:43

выборы

центризбирком (цик рф)

элла памфилова

екатеринбург

всемирный фестиваль молодежи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Россия не отказывается от выборов в условиях объявленной Западом войны, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе лекции "Электоральный форум" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.Никакие внешние угрозы, в том числе атаки украинских БПЛА, не смогут навредить проведению дистанционного электронного голосования в России в дни выборов, заявила председатель ЦИК.Председатель ЦИК России также отметила, что никакого вмешательства в дистанционное электронное голосование быть не может, и специалисты понимают, что это технически невозможно.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся пройдут с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

екатеринбург

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, центризбирком (цик рф), элла памфилова, екатеринбург, всемирный фестиваль молодежи