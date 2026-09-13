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Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
Россия не отказывается от выборов в условиях объявленной Западом войны, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе лекции "Электоральный форум" в рамках... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T21:43
2026-09-13T21:43
выборы
центризбирком (цик рф)
элла памфилова
екатеринбург
всемирный фестиваль молодежи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Россия не отказывается от выборов в условиях объявленной Западом войны, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе лекции "Электоральный форум" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.Никакие внешние угрозы, в том числе атаки украинских БПЛА, не смогут навредить проведению дистанционного электронного голосования в России в дни выборов, заявила председатель ЦИК.Председатель ЦИК России также отметила, что никакого вмешательства в дистанционное электронное голосование быть не может, и специалисты понимают, что это технически невозможно.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся пройдут с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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выборы, центризбирком (цик рф), элла памфилова, екатеринбург, всемирный фестиваль молодежи
Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны

Россия не откажется от выборов в условиях объявленной Западом войны

21:43 13.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Россия не отказывается от выборов в условиях объявленной Западом войны, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе лекции "Электоральный форум" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
"Мы не отказываемся, несмотря на то, что фактически проводим выборы в условиях, когда Запад объявил нам тотальную войну. Не мы, Запад. И президент Путин, и мы считаем, что залог устойчивости, крепости, силы государства в том, чтобы опираться на народ", – цитирует Памфилову РИА Новости.
Никакие внешние угрозы, в том числе атаки украинских БПЛА, не смогут навредить проведению дистанционного электронного голосования в России в дни выборов, заявила председатель ЦИК.

"Они (ВСУ – ред.) с беспилотников буквально охотятся… Даже если будут перебои с интернетом и со связью, мы предусмотрели дополнительные точки Wi-Fi и многие другие факторы, когда никакие внешние угрозы не смогут ударить по дистанционному электронному голосованию", – сказала Памфилова, отвечая на вопросы журналистов.

Председатель ЦИК России также отметила, что никакого вмешательства в дистанционное электронное голосование быть не может, и специалисты понимают, что это технически невозможно.

"Мы специально, чтобы повысить доверие, создаем контрольную группу из специалистов, которых предлагают все партии, включая самые-самые оппозиционные. Специалисты, которым та или иная партии доверяют, и вот они как раз контролируют процесс голосования", – добавила председатель Центризбиркома.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся пройдут с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.
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ВыборыЦентризбирком (ЦИК РФ)Элла ПамфиловаЕкатеринбургВсемирный фестиваль молодежи
 
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