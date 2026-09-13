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Путин выступил на заседании "БРИКС плюс" - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Путин выступил на заседании "БРИКС плюс"
Путин выступил на заседании "БРИКС плюс" - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Путин выступил на заседании "БРИКС плюс"
На страны-участницы БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта, и именно это объединение обеспечивает основную динамику мирового ВВП в размере почти... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T09:45
2026-09-13T10:01
саммит брикс в нью-дели
россия
владимир путин (политик)
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На страны-участницы БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта, и именно это объединение обеспечивает основную динамику мирового ВВП в размере почти 50 процентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в воскресенье на заседании в формате БРИКС+, завершающем мероприятии саммита, который проходит в Нью-Дели.Расширенная сессия посвящена теме "Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста". На ней собрались лидеры стран БРИКС, представители десяти партнеров объединения и руководство некоторых международных организаций.При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан. По словам главы российского государства, один из главных пока еще не до конца использованных резервов – это взаимодополняемость экономик стран-участниц. Различия в их структуре и специализации предоставляют широкие возможности для практической кооперации, для создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков.Он также отметил, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны базовые ценности и идеалы стран-участниц БРИКС.Президент акцентировал внимание на том, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях подлинной многосторонности, активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого многополярного миропорядка.В субботу в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС. Президент Владимир Путин с 11 по 13 сентября работает в Индии. Ранее он выступил на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран.12 сентября лидеры страны БРИКС приняли декларацию и выступили против односторонних санкций.Помимо лидеров России и Индии, в саммите участвуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. ОАЭ представляет наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а Бразилию и Саудовскую Аравию — министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКСПутин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореВстреча Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке – о чем говорили лидеры
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саммит брикс в нью-дели, россия, владимир путин (политик), в мире, политика, видео
Путин выступил на заседании "БРИКС плюс"

Заявления Путина на заседании "БРИКС плюс"

09:45 13.09.2026 (обновлено: 10:01 13.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. На страны-участницы БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта, и именно это объединение обеспечивает основную динамику мирового ВВП в размере почти 50 процентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в воскресенье на заседании в формате БРИКС+, завершающем мероприятии саммита, который проходит в Нью-Дели.
Расширенная сессия посвящена теме "Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста". На ней собрались лидеры стран БРИКС, представители десяти партнеров объединения и руководство некоторых международных организаций.

"Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. Именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49 процентов", – цитирует президента пресс-служба Кремля.

При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан. По словам главы российского государства, один из главных пока еще не до конца использованных резервов – это взаимодополняемость экономик стран-участниц. Различия в их структуре и специализации предоставляют широкие возможности для практической кооперации, для создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков.
"Фактически речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества наших экономик", – подчеркнул Владимир Путин.
Он также отметил, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны базовые ценности и идеалы стран-участниц БРИКС.
Президент акцентировал внимание на том, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях подлинной многосторонности, активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого многополярного миропорядка.
В субботу в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС. Президент Владимир Путин с 11 по 13 сентября работает в Индии. Ранее он выступил на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран.
12 сентября лидеры страны БРИКС приняли декларацию и выступили против односторонних санкций.
Помимо лидеров России и Индии, в саммите участвуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. ОАЭ представляет наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, а Бразилию и Саудовскую Аравию — министры иностранных дел Мауро Виейра и Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.
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