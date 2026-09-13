https://crimea.ria.ru/20260913/putin-poprivetstvoval-uchastnikov-mezhdunarodnogo-festivalya-molodezhi-1159340393.html

Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге через видеообращение. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T17:22

2026-09-13T17:22

2026-09-13T17:32

екатеринбург

всемирный фестиваль молодежи

владимир путин (политик)

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге через видеообращение.Глава российского государства отметил, что в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, молодые лидеры разных стран обсуждают то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий и каким должен быть мир будущего.Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости КрымВ Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливеЦеремония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - видео

екатеринбург

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, всемирный фестиваль молодежи, владимир путин (политик), россия, общество