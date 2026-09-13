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Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге через видеообращение. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T17:22
2026-09-13T17:22
2026-09-13T17:32
екатеринбург
всемирный фестиваль молодежи
владимир путин (политик)
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге через видеообращение.Глава российского государства отметил, что в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, молодые лидеры разных стран обсуждают то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий и каким должен быть мир будущего.Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости КрымВ Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливеЦеремония закрытия Международного кинофестиваля "Евразия Кинофест" в Сочи - видео
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екатеринбург, всемирный фестиваль молодежи, владимир путин (политик), россия, общество
Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
17:22 13.09.2026 (обновлено: 17:32 13.09.2026)