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При ударе ВСУ по Татарстану погибли два человека и 12 ранены
При ударе ВСУ по Татарстану погибли два человека и 12 ранены - РИА Новости Крым, 13.09.2026
При ударе ВСУ по Татарстану погибли два человека и 12 ранены
Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, 12 человек ранены из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T08:18
2026-09-13T08:18
2026-09-13T08:40
новости
татарстан
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, 12 человек ранены из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах – 12, говорится в сообщении пресс-службы.Также власти региона сообщили о том, что на одном из предприятий в Татарстане при атаке БПЛА возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, татарстан, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
При ударе ВСУ по Татарстану погибли два человека и 12 ранены
Два человека погибли и 12 ранены при ударе ВСУ по Татарстану
08:18 13.09.2026 (обновлено: 08:40 13.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, 12 человек ранены из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
"Один беспилотник попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль, в нем находилось четыре молодых человека. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии", – цитирует сообщение РИА Новости.
Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах – 12, говорится в сообщении пресс-службы.
Также власти региона сообщили о том, что на одном из предприятий в Татарстане при атаке БПЛА возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен.
"В результате налета повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен", – цитирует сообщение РИА Новости.
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