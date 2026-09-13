https://crimea.ria.ru/20260913/pri-udare-vsu-po-tatarstanu-pogibli-dva-cheloveka-i-12-raneny-1159328770.html

При ударе ВСУ по Татарстану погибли два человека и 12 ранены

При ударе ВСУ по Татарстану погибли два человека и 12 ранены - РИА Новости Крым, 13.09.2026

При ударе ВСУ по Татарстану погибли два человека и 12 ранены

Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, 12 человек ранены из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T08:18

2026-09-13T08:18

2026-09-13T08:40

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татарстан

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, 12 человек ранены из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах – 12, говорится в сообщении пресс-службы.Также власти региона сообщили о том, что на одном из предприятий в Татарстане при атаке БПЛА возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

татарстан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, татарстан, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу