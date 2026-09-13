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Погода "споткнется": в Крым будет прорываться холодный фронт – прогноз на неделю

Погода "споткнется": в Крым будет прорываться холодный фронт – прогноз на неделю - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Погода "споткнется": в Крым будет прорываться холодный фронт – прогноз на неделю

Предстоящая неделя в Крыму начнется кратковременным похолоданием и осадками. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T20:23

2026-09-13T20:23

2026-09-13T20:23

центр погоды "фобос"

погода в крыму

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Предстоящая неделя в Крыму начнется кратковременным похолоданием и осадками. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По информации эксперта, ветры развернутся с южных, юго-западных румбов на северо-западное направление и потащат за собой более прохладные воздушные массы."Жара спадет. Ночью будет +13…+16 в Симферополе, по Крыму +12…+17, но и днем ощутимое понижение до +20…+23 градусов в столице и до +19…+24 по республике. Ветер при этом будет 5-10 метров в секунду, порывистый", – отметил гость эфира.Тем не менее, пообещал метеоролог, это ухудшение погодных условий будет непродолжительным, поскольку уже во вторник инициативу перехватит гребень антициклона."Ночью распогодится, но местами в предутренние часы опустятся очаги тумана с ухудшением видимости менее одного километра. Температура в сумерках +10…+15, днем +20…+25 градусов", – сказал эксперт.По его словам, вся следующая неделя будет достаточно однотипной по погодным условиям.Для этого времени года, добавил он, это и есть норма. Это как раз и будет тем самым бархатным сезоном, который подразумевает совпадение температуры воды в море и температуры окружающего воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260905/predelno-goryachiy-avgust-bez-pritoka-vody-chto-s-vodokhranilischami-kryma-po-itogam-leta-1159088685.html

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