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Погода "споткнется": в Крым будет прорываться холодный фронт – прогноз на неделю
Погода "споткнется": в Крым будет прорываться холодный фронт – прогноз на неделю - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Погода "споткнется": в Крым будет прорываться холодный фронт – прогноз на неделю
Предстоящая неделя в Крыму начнется кратковременным похолоданием и осадками. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T20:23
2026-09-13T20:23
2026-09-13T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Предстоящая неделя в Крыму начнется кратковременным похолоданием и осадками. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По информации эксперта, ветры развернутся с южных, юго-западных румбов на северо-западное направление и потащат за собой более прохладные воздушные массы."Жара спадет. Ночью будет +13…+16 в Симферополе, по Крыму +12…+17, но и днем ощутимое понижение до +20…+23 градусов в столице и до +19…+24 по республике. Ветер при этом будет 5-10 метров в секунду, порывистый", – отметил гость эфира.Тем не менее, пообещал метеоролог, это ухудшение погодных условий будет непродолжительным, поскольку уже во вторник инициативу перехватит гребень антициклона."Ночью распогодится, но местами в предутренние часы опустятся очаги тумана с ухудшением видимости менее одного километра. Температура в сумерках +10…+15, днем +20…+25 градусов", – сказал эксперт.По его словам, вся следующая неделя будет достаточно однотипной по погодным условиям.Для этого времени года, добавил он, это и есть норма. Это как раз и будет тем самым бархатным сезоном, который подразумевает совпадение температуры воды в море и температуры окружающего воздуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Погода "споткнется": в Крым будет прорываться холодный фронт – прогноз на неделю
В Крым будет прорываться холодный фронт – прогноз на неделю от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым.
Предстоящая неделя в Крыму начнется кратковременным похолоданием и осадками. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник погода "споткнется", идеальность атмосферы улетучится, поскольку начнет прорываться холодная фронтальная система, которая принесет с собой гряду мощных конвективных облаков, сопровождаемых локальными скоротечными дождями", – рассказал метеоролог.
По информации эксперта, ветры развернутся с южных, юго-западных румбов на северо-западное направление и потащат за собой более прохладные воздушные массы.
"Жара спадет. Ночью будет +13…+16 в Симферополе, по Крыму +12…+17, но и днем ощутимое понижение до +20…+23 градусов в столице и до +19…+24 по республике. Ветер при этом будет 5-10 метров в секунду, порывистый", – отметил гость эфира.
Тем не менее, пообещал метеоролог, это ухудшение погодных условий будет непродолжительным, поскольку уже во вторник инициативу перехватит гребень антициклона.
"Ночью распогодится, но местами в предутренние часы опустятся очаги тумана с ухудшением видимости менее одного километра. Температура в сумерках +10…+15, днем +20…+25 градусов", – сказал эксперт.
По его словам, вся следующая неделя будет достаточно однотипной по погодным условиям.
"На фоне купола высокого повышенного атмосферного давления будет преобладать солнечная сухая погода. По ночам температура будет колебаться от +9 до +14, а к концу недели может быть +10...+15. Днем же будут стабильные от +20 до +25 градусов", – прогнозирует специалист.
Для этого времени года, добавил он, это и есть норма. Это как раз и будет тем самым бархатным сезоном, который подразумевает совпадение температуры воды в море и температуры окружающего воздуха.
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