https://crimea.ria.ru/20260913/poezda-krymskogo-napravleniya-prodolzhat-kursirovat-do-kerchi-do-21-sentyabrya-1159333419.html
Поезда крымского направления продолжат курсировать до Керчи до 21 сентября
Поезда крымского направления продолжат курсировать до Керчи до 21 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Поезда крымского направления продолжат курсировать до Керчи до 21 сентября
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее до 21 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T12:07
2026-09-13T12:07
2026-09-13T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее до 21 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).21 августа компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 31 августа включительно. Ограничение уже продлевали до 14 сентября.Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и талонах на автобусы в пресс-службе рекомендуют узнавать на сайте компании-перевозчика.Ранее сообщалось, что начиная с октября поезд "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ Крыму меняется график некоторых электричекВ Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка – Петрово
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Поезда крымского направления продолжат курсировать до Керчи до 21 сентября
В Крыму продлены ограничения на движение поездов "Таврия" до 21 сентября – перевозчик