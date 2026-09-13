https://crimea.ria.ru/20260913/peregovory-po-ukraine-mogut-proyti-v-oktyabre--kreml-1159333758.html

Переговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль

Переговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Переговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль

В Кремле не исключают возможности возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T12:16

2026-09-13T12:16

2026-09-13T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Кремле не исключают возможности возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.По словам Пескова, активно предлагали помощь в урегулировании конфликта на Украине премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на встречах с президентом России Владимиром Путиным на полях БРИКС.Представитель Кремля добавил, что Путин приветствовал такую готовность и подробно рассказал коллегам о положении дел.Ранее Дмитрий Песков заявил, что оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры. Также глава МИД РФ Сергей Лавров ранее рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине, отметив, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не требуют от России ничего несправедливого и невозможного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей СШАНачинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно – политологПолитический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев

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кремль, дмитрий песков, новости, россия, сша, переговоры, украина