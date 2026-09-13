Переговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль
Переговоры по Украине могут возобновиться в октябре – Кремль
12:16 13.09.2026 (обновлено: 12:22 13.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Кремле не исключают возможности возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Мы не исключаем такую возможность, мы говорим об обозримой перспективе. То есть, конечно, октябрь нельзя исключать", – сказал Песков журналистам, комментируя возможный следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине.
По словам Пескова, активно предлагали помощь в урегулировании конфликта на Украине премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на встречах с президентом России Владимиром Путиным на полях БРИКС.
"В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы", – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Путин приветствовал такую готовность и подробно рассказал коллегам о положении дел.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что оформленных дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данном этапе нет, но есть общее желание возобновить переговоры. Также глава МИД РФ Сергей Лавров ранее рассказал о требованиях переговорщиков США по Украине, отметив, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не требуют от России ничего несправедливого и невозможного.
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