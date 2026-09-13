https://crimea.ria.ru/20260913/pamyatnik-paleontologii-issledovaniya-peschery-tavrida-v-krymu-prodolzhatsya-1159163144.html

Памятник палеонтологии: исследования пещеры "Таврида" в Крыму продолжатся

Памятник палеонтологии: исследования пещеры "Таврида" в Крыму продолжатся - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Памятник палеонтологии: исследования пещеры "Таврида" в Крыму продолжатся

Исследования полученного обширного материала из уникальной пещеры "Таврида" в Крыму, которая была открыта в 2018 году, продолжатся и могут занять не один... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T21:23

2026-09-13T21:23

2026-09-13T21:23

пещера "таврида"

крым

раскопки

археология в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Исследования полученного обширного материала из уникальной пещеры "Таврида" в Крыму, которая была открыта в 2018 году, продолжатся и могут занять не один десяток лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал палеонтолог, научный сотрудник пещеры "Таврида" Богдан Зайцев."Есть уникальные находки, их немало. На сегодняшний момент там нашли более 100 видов древних животных возрастом 1 миллион 800 – 1 миллион 600 тысяч лет. В их числе около 70 видов млекопитающих – это большая часть находок, около 30 видов птиц. Есть земноводные, рептилии и даже около 20 костных фрагментов рыб. То есть в этом плане пещера уникальна – это палеоэкологический памятник того времени", – рассказал спикер.По словам ученого, пещера "Таврида" дает достаточно полный взгляд на то, каким был Крым в тот период времени."Мы можем много говорить о том, каким был климат, какие были условия обитания в Крыму на тот момент именно по результатам находок в пещере "Таврида". Находки фауны пещеры, попадают в самое начало климатического перелома, когда начался так называемый ледниковый период. Можно сказать, что в Крыму тогда было значительно теплее. То есть климат был похож примерно на то, какой сейчас в Палестине. Саванноподобные такие ландшафты", – поделился научный сотрудник.Богдан Зайцев обратил внимание на значительные размеры открытой пещеры."Пещера – самая большая в крымском предгорье. Предыдущий рекорд по длине, по продолжительности ходов – у Таврской пещеры. Там он был всего 500 метров. У нас уже два километра открыто на сегодняшний момент, и я думаю, что это не предел, потому что открытия продолжаются, и очень может случиться, что еще какие-то дополнительные ходы будут обнаружены", – подчеркнул специалист.По его мнению, важен тот факт, что на данном объекте исследования содержится огромная мощность четвертичных отложений."То есть тот слой, который изучают специалисты, имеет мощность до 6 метров на некоторых участках. Это – рекорд. И можно ожидать и других находок, хотя на сегодняшний момент считается, что большая часть раскопок уже сделана", – разъяснил ученый.Собеседник также обозначил, что на данный момент финансирование, выделенное за счет гранта на исследования в "Тавриде", завершилось, так как его основная тема изучение раннеплейстоценовых наземных позвоночных в Крыму."Грант изначально был рассчитан на три года, с 2022 по 2024 год, и потом был продлен еще на два. Сейчас ученые подают запрос на новый грант, потому что исследования не закончились, собрано огромное количество костного материала, и далеко не все еще изучено. И раскопки будут продолжаться, я думаю, и статьи по пещере "Таврида" будут писать еще не один десяток лет, потому что тот объем материала, который там был собран, позволяет это делать", – подытожил палеонтолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов летКак ученые из Крыма покоряли пещеру Крубера в международной экспедицииВ пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов

пещера "таврида"

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пещера "таврида", крым, раскопки, археология в крыму