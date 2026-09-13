https://crimea.ria.ru/20260913/novye-detskie-ploschadki-v-krymu--na-chto-obratit-vnimanie-roditelyam-1159236063.html

Новые детские площадки в Крыму – на что обратить внимание родителям

Новые детские площадки в Крыму – на что обратить внимание родителям - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Новые детские площадки в Крыму – на что обратить внимание родителям

Жесткие требования технических регламентов обязательно должны быть соблюдены на современных детских площадках в Крыму и безопасность детей должна быть... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T07:47

2026-09-13T07:47

2026-09-13T07:47

совет эксперта

дети

безопасность

олег бышук

жкх

жкх крыма и севастополя

ано "жкх контроль республики крым"

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Жесткие требования технических регламентов обязательно должны быть соблюдены на современных детских площадках в Крыму и безопасность детей должна быть обеспечена. На что нужно обратить внимание родителям – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба ОНФ в Крыму Олег Бышук."С самого начала, когда мы подходим к детской площадке, нужно обратить внимание – если рядом есть парковка, то должно быть ограждение. Чтобы ребенок, играя на детской площадке, не мог выбежать на проезжую часть либо на парковочную зону и попасть под автомобиль. Это строго регламентируется", – отметил спикер.Также важен внешний вид и безопасность самого забора, добавил специалист, чтобы ребенок, находясь около него не мог поцарапаться, травмироваться. Никаких острых выступающих элементов не должно быть, тем более каких-то ржавых. Забор должен быть округлый, покрашенный, сглаженный, зашлифованный.Родители, гуляющие на новой площадке со своим ребенком, могут обратить внимание также не ее покрытие – оно обязательно должно быть ударопоглащающим, заметил спикер."Ребенок при падении не должен удариться о камень или бетон. То есть часть энергии должна рассеяться при соприкосновении с этой поверхностью. Это может быть резиновое покрытие, резиновые плитки, в том числе и насыпные материалы, песок или отсев. К ним тоже есть определенные требования", – подчеркнул специалист.Очень важно, дополнил эксперт, чтобы резиновые покрытия были качественными и обязательно сертифицированы.Внимание привлекают и детские элементы на площадках, так называемые МАФы (малые архитектурные формы – ред.). Должно быть определенное расстояние между всеми элементами – зона безопасности, это должно учитываться при проектировании детской площадки, заметил Бышук. На МАФах, дополнил замдиректора организации, все крепежные элементы, болты, саморезы не должны выступать, на них должны быть специальные защитные колпачки, чтобы ребенок, пробегая, не мог удариться.В случае обнаружения нарушений каких-либо вышеуказанных параметров на детской площадке, уведомил он, родитель имеет право обратиться к ответственному лицу, эксплуатирующему ее. Обычно информация о нем содержится на специальном стенде, который также является обязательным."Муниципальные образования при подготовке благоустройства должны определять, кто в дальнейшем будет осуществлять обслуживание площадки. Также должен быть телефон экстренных служб, куда позвонить, если что-то неординарное произошло. Помимо этого, на стенде должен быть телефон именно той обслуживающей организации, которая занимается ее содержанием", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 9-летний ребенок травмировал позвоночник на детской площадкеЛавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях КрымаЧто выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, дети, безопасность, олег бышук, жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", городская среда