https://crimea.ria.ru/20260913/novosti-svo-chto-proizoshlo-v-zone-boev-za-sutki-1159333000.html

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Российская армия продолжает сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. Суточные потери Киева в зоне ответственности... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T14:57

2026-09-13T14:57

2026-09-13T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. Суточные потери Киева в зоне ответственности всех группировок ВС РФ составили свыше 1400 украинских солдат. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В результате активных действий группировки "Север" под контроль российских войск перешел населенный пункт Черняков Харьковской области.Ликвидирована живая сила и техника подразделений ВСУ внутри "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бударки и Бузово Харьковской области. За сутки в кольце окружения противник потерял до 55 боевиков и наземный роботизированный комплекс. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" Киев потерял до 230 солдат, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 155-мм гаубицу "Богдана".Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Разгромили формирования и бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери противника составили до 220 солдат, боевая бронированная машина "Казак", 15 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также станция радиоэлектронной разведки.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады ВСУ в Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 205 военных, две боевые бронированные машины "Казак" и 17 автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку "Paladin".Подразделения войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 боевиков, бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали десантно-штурмовые бригады и полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери врага – 285 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 45 боевиков, 26 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам по сборке беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Также оператор БПЛА поразил другие цели на этом же участке – автомобильную технику противника и роботизированные платформы, которые использовались для подвоза боеприпасов, продовольствия и материальных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:389 дронов ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России за ночьВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциямРоссийские десантники уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области

харьковская область

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днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу