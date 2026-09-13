https://crimea.ria.ru/20260913/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-13-sentyabrya-1159327673.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 13 сентября

Новости Крыма и Севастополя на утро 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 13 сентября

В Крыму в течение ночи на воскресенье, 13 сентября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, угрозу... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T08:02

2026-09-13T08:02

2026-09-13T08:02

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новости севастополя

севастополь

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи на воскресенье, 13 сентября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, угрозу атаки с воздуха на полуострове сняли около пяти утра. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.Движение по Крымскому мосту ночью и утром воскресенья идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.По всей территории полуострова продолжают действовать ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". Отключения носят оперативный характер и зависят от текущей обстановки в конкретных энергорайонах. Перебои со светом сохраняются из-за повреждений сетей и оборудования, вызванных атаками ВСУ. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально ускорить ремонт и как можно скорее вернуть электроснабжение в штатный режим, заверили на предприятии.Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в горах полуострова. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Также действует запрет на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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