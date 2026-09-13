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Новости Крыма и Севастополя на утро 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 13 сентября
Новости Крыма и Севастополя на утро 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 13 сентября
В Крыму в течение ночи на воскресенье, 13 сентября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, угрозу... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T08:02
2026-09-13T08:02
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новости севастополя
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи на воскресенье, 13 сентября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, угрозу атаки с воздуха на полуострове сняли около пяти утра. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.Движение по Крымскому мосту ночью и утром воскресенья идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.По всей территории полуострова продолжают действовать ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". Отключения носят оперативный характер и зависят от текущей обстановки в конкретных энергорайонах. Перебои со светом сохраняются из-за повреждений сетей и оборудования, вызванных атаками ВСУ. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально ускорить ремонт и как можно скорее вернуть электроснабжение в штатный режим, заверили на предприятии.Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в горах полуострова. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Также действует запрет на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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353
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4.7
96
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 13 сентября

Новости Крыма и Севастополя 13 сентября утром

08:02 13.09.2026
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в течение ночи на воскресенье, 13 сентября, действовала беспилотная опасность – по сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, угрозу атаки с воздуха на полуострове сняли около пяти утра. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.
Движение по Крымскому мосту ночью и утром воскресенья идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.
По всей территории полуострова продолжают действовать ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". Отключения носят оперативный характер и зависят от текущей обстановки в конкретных энергорайонах. Перебои со светом сохраняются из-за повреждений сетей и оборудования, вызванных атаками ВСУ. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально ускорить ремонт и как можно скорее вернуть электроснабжение в штатный режим, заверили на предприятии.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в горах полуострова. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности. Также действует запрет на посещение лесов.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольКрымский мост
 
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