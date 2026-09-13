https://crimea.ria.ru/20260913/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-likvidirovali-140-bespilotnikov-vsu-1159344169.html

Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 140 беспилотников ВСУ

Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 140 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 140 беспилотников ВСУ

За день средства ПВО ликвидировали 140 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T20:37

2026-09-13T20:37

2026-09-13T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. За день средства ПВО ликвидировали 140 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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калужская область

курская область

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ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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