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Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 140 беспилотников ВСУ
Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 140 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 140 беспилотников ВСУ
За день средства ПВО ликвидировали 140 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T20:37
2026-09-13T20:37
2026-09-13T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. За день средства ПВО ликвидировали 140 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 140 беспилотников ВСУ
Над Крымом и другими регионами России перехватили и уничтожили 140 беспилотников за день