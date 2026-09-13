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На Кубани три человека ранены после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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На Кубани три человека ранены после удара ВСУ
На Кубани три человека ранены после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2026
На Кубани три человека ранены после удара ВСУ
При атаке украинских боевиков на Славянск-на-Кубани ранения получили три человека, их госпитализировали, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T12:43
2026-09-13T12:43
краснодарский край
новости
кубань
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. При атаке украинских боевиков на Славянск-на-Кубани ранения получили три человека, их госпитализировали, сообщает региональный оперштаб.Утром в воскресенье в оперштабе сообщали, что на территории одного из предприятий начался пожар, обломками БПЛА был поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани. Также были повреждены четыре домовладения и поликлиника. Сообщалось об одном пострадавшем.Двоих человек госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.Также в воскресенье два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, 12 человек ранены из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты Татарстана.В воскресенье стало известно, что Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской областиВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской областиВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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краснодарский край, новости, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
На Кубани три человека ранены после удара ВСУ

Три человека ранены на Кубани после удара ВСУ в ночь на воскресенье

12:43 13.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. При атаке украинских боевиков на Славянск-на-Кубани ранения получили три человека, их госпитализировали, сообщает региональный оперштаб.
Утром в воскресенье в оперштабе сообщали, что на территории одного из предприятий начался пожар, обломками БПЛА был поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани. Также были повреждены четыре домовладения и поликлиника. Сообщалось об одном пострадавшем.
"Количество пострадавших при атаке на Славянск-на-Кубани увеличилось до трех. По уточненной информации, в результате атаки беспилотников пострадали три человека", – говорится в сообщении оперштаба.
Двоих человек госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.
Также в воскресенье два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, 12 человек ранены из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты Татарстана.
В воскресенье стало известно, что Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные.
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Краснодарский крайНовостиКубаньПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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14:15Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:07Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
13:48День танкиста – инфографика
13:22В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
13:12Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
12:45Воздушная тревога объявлена в Севастополе
12:43На Кубани три человека ранены после удара ВСУ
12:16Переговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль
12:07Поезда крымского направления продолжат курсировать до Керчи до 21 сентября
11:45Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков
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11:05Крымский мост сейчас: выросла очередь на выезде с полуострова
10:56ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
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