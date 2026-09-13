https://crimea.ria.ru/20260913/na-kubani-tri-cheloveka-raneny-posle-udara-vsu-1159334902.html

На Кубани три человека ранены после удара ВСУ

На Кубани три человека ранены после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2026

На Кубани три человека ранены после удара ВСУ

При атаке украинских боевиков на Славянск-на-Кубани ранения получили три человека, их госпитализировали, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T12:43

2026-09-13T12:43

2026-09-13T12:43

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новости

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беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. При атаке украинских боевиков на Славянск-на-Кубани ранения получили три человека, их госпитализировали, сообщает региональный оперштаб.Утром в воскресенье в оперштабе сообщали, что на территории одного из предприятий начался пожар, обломками БПЛА был поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани. Также были повреждены четыре домовладения и поликлиника. Сообщалось об одном пострадавшем.Двоих человек госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.Также в воскресенье два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, 12 человек ранены из-за атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты Татарстана.В воскресенье стало известно, что Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал здания теризбиркома в Самарской областиВСУ убили четверых и ранили 16 мирных жителей Белгородской областиВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика

краснодарский край

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу