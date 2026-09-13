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МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области
МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.09.2026
МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области
Мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T17:45
2026-09-13T17:45
запорожская область
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Во время выдвижения к линии боевого соприкосновения расчет МОГов сопровождал личный состав для проведения ротации.Также на позициях была обнаружена и уничтожена группа FPV-дронов ВСУ, пытавшаяся атаковать наши подразделения. Сначала было обнаружено и по радиостанции передано направление полета, после чего по ним отработали из засад стрелки мог и уничтожили все атаковавшие их FPV-дроны, добавили в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что добровольцы отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" организовали круглосуточную защиту своих позиций от атак беспилотников ВСУ. Дроны противника эффективно уничтожаются как при следовании на автомобильной технике в районы выполнения боевых задач, так и при несении службы на позициях.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожают ударные БПЛА противника в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВОМобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской области"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживанию
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области

Дроны-"ждуны" ВСУ уничтожают российские бойцы в Запорожской области

17:45 13.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Во время выдвижения к линии боевого соприкосновения расчет МОГов сопровождал личный состав для проведения ротации.
"В это время на дороге был замечен ударный дрон ВСУ, затаившийся в засаде. Спешившись, стрелки открыли по нему прицельный огонь и уничтожили его", – говорится в сообщении МО РФ.
Также на позициях была обнаружена и уничтожена группа FPV-дронов ВСУ, пытавшаяся атаковать наши подразделения. Сначала было обнаружено и по радиостанции передано направление полета, после чего по ним отработали из засад стрелки мог и уничтожили все атаковавшие их FPV-дроны, добавили в Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что добровольцы отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" организовали круглосуточную защиту своих позиций от атак беспилотников ВСУ. Дроны противника эффективно уничтожаются как при следовании на автомобильной технике в районы выполнения боевых задач, так и при несении службы на позициях.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожают ударные БПЛА противника в Запорожской области.
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Запорожская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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