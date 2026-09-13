https://crimea.ria.ru/20260913/mogi-unichtozhayut-drony-zhduny-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1159333154.html

МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области

МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.09.2026

МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области

Мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T17:45

2026-09-13T17:45

2026-09-13T17:45

запорожская область

новости сво

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Во время выдвижения к линии боевого соприкосновения расчет МОГов сопровождал личный состав для проведения ротации.Также на позициях была обнаружена и уничтожена группа FPV-дронов ВСУ, пытавшаяся атаковать наши подразделения. Сначала было обнаружено и по радиостанции передано направление полета, после чего по ним отработали из засад стрелки мог и уничтожили все атаковавшие их FPV-дроны, добавили в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что добровольцы отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" организовали круглосуточную защиту своих позиций от атак беспилотников ВСУ. Дроны противника эффективно уничтожаются как при следовании на автомобильной технике в районы выполнения боевых задач, так и при несении службы на позициях.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожают ударные БПЛА противника в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВОМобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской области"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживанию

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)