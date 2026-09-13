https://crimea.ria.ru/20260913/miloslava-i-are--v-krymu-roditeli-dayut-svoim-detyam-ochen-redkie-imena-1159297353.html

Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена

Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена

Самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за минувшую неделю стали Аре (мужское имя) и Эляанора, а самыми популярными – Александр, Михаил, Владимир. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T21:10

2026-09-13T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за минувшую неделю стали Аре (мужское имя) и Эляанора, а самыми популярными – Александр, Михаил, Владимир. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минюста республики со ссылкой на данные департамента ЗАГС."В частности, среди популярных или известных в обществе имен для малышей выбирали: Александр, Михаил, Владимир, Марк, Эдем, Алексей, Тимофей, Мирон, Илья, София, Кира, Алина, Мария, Карина, Ясмина, Элина. Среди менее известных имен <…>: Адым, Хамза, Эрдан, Добрыня, Альберт, Анора, Альсия, Асмира, Самийя, Милослава, Зарифе и Любава", – говорится в сообщении.При этом самыми редкими именами стали Аре и Эляанора, уточнили в министерстве.Двумя неделями ранее самыми популярными именами для младенцев стали Лев и Мария, в числе самых редких – Исхак и Асия-Муяссар. В августе самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за две последние недели стали мужское имя Мадаин и женское – Мерит, самыми популярными – Михаил и Мия. В Крыму отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен, сообщали ранее в региональном министерстве юстиции. Еженедельно отделы ЗАГС регистрируют в среднем пять пар близнецов. Чаще всего двойни рождаются в семьях, где уже есть дети, становясь вторыми или последующими малышами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублейВ Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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