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Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена
Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена
Самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за минувшую неделю стали Аре (мужское имя) и Эляанора, а самыми популярными – Александр, Михаил, Владимир. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T21:10
2026-09-13T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за минувшую неделю стали Аре (мужское имя) и Эляанора, а самыми популярными – Александр, Михаил, Владимир. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минюста республики со ссылкой на данные департамента ЗАГС."В частности, среди популярных или известных в обществе имен для малышей выбирали: Александр, Михаил, Владимир, Марк, Эдем, Алексей, Тимофей, Мирон, Илья, София, Кира, Алина, Мария, Карина, Ясмина, Элина. Среди менее известных имен &lt;…&gt;: Адым, Хамза, Эрдан, Добрыня, Альберт, Анора, Альсия, Асмира, Самийя, Милослава, Зарифе и Любава", – говорится в сообщении.При этом самыми редкими именами стали Аре и Эляанора, уточнили в министерстве.Двумя неделями ранее самыми популярными именами для младенцев стали Лев и Мария, в числе самых редких – Исхак и Асия-Муяссар. В августе самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за две последние недели стали мужское имя Мадаин и женское – Мерит, самыми популярными – Михаил и Мия. В Крыму отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен, сообщали ранее в региональном министерстве юстиции. Еженедельно отделы ЗАГС регистрируют в среднем пять пар близнецов. Чаще всего двойни рождаются в семьях, где уже есть дети, становясь вторыми или последующими малышами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублейВ Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
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Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена

В Крыму родители назвали младенцев очень редкими именами Аре, Хамза и Милослава

21:10 13.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за минувшую неделю стали Аре (мужское имя) и Эляанора, а самыми популярными – Александр, Михаил, Владимир. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минюста республики со ссылкой на данные департамента ЗАГС.
"В частности, среди популярных или известных в обществе имен для малышей выбирали: Александр, Михаил, Владимир, Марк, Эдем, Алексей, Тимофей, Мирон, Илья, София, Кира, Алина, Мария, Карина, Ясмина, Элина. Среди менее известных имен <…>: Адым, Хамза, Эрдан, Добрыня, Альберт, Анора, Альсия, Асмира, Самийя, Милослава, Зарифе и Любава", – говорится в сообщении.
При этом самыми редкими именами стали Аре и Эляанора, уточнили в министерстве.

"За неделю в отделах ЗАГС было зарегистрировано всего 4 двойни: в Симферополе и в Советском районе "королевские" двойни – Добрыня и Милослава, Захар и Валентина, и в Керчи 2 двойни – Алиса и Мирослава и так же "королевская" Амина и Аскер", – сказано в релизе.

Двумя неделями ранее самыми популярными именами для младенцев стали Лев и Мария, в числе самых редких – Исхак и Асия-Муяссар. В августе самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за две последние недели стали мужское имя Мадаин и женское – Мерит, самыми популярными – Михаил и Мия.
В Крыму отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен, сообщали ранее в региональном министерстве юстиции. Еженедельно отделы ЗАГС регистрируют в среднем пять пар близнецов. Чаще всего двойни рождаются в семьях, где уже есть дети, становясь вторыми или последующими малышами.
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