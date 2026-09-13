https://crimea.ria.ru/20260913/miloslava-i-are--v-krymu-roditeli-dayut-svoim-detyam-ochen-redkie-imena-1159297353.html
Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена
Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена
Самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за минувшую неделю стали Аре (мужское имя) и Эляанора, а самыми популярными – Александр, Михаил, Владимир. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T21:10
2026-09-13T21:10
2026-09-13T21:10
крым
новости крыма
имена
минюст крыма
загс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125411033_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b71856a6709d8acfdf835b158e108492.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за минувшую неделю стали Аре (мужское имя) и Эляанора, а самыми популярными – Александр, Михаил, Владимир. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минюста республики со ссылкой на данные департамента ЗАГС."В частности, среди популярных или известных в обществе имен для малышей выбирали: Александр, Михаил, Владимир, Марк, Эдем, Алексей, Тимофей, Мирон, Илья, София, Кира, Алина, Мария, Карина, Ясмина, Элина. Среди менее известных имен <…>: Адым, Хамза, Эрдан, Добрыня, Альберт, Анора, Альсия, Асмира, Самийя, Милослава, Зарифе и Любава", – говорится в сообщении.При этом самыми редкими именами стали Аре и Эляанора, уточнили в министерстве.Двумя неделями ранее самыми популярными именами для младенцев стали Лев и Мария, в числе самых редких – Исхак и Асия-Муяссар. В августе самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за две последние недели стали мужское имя Мадаин и женское – Мерит, самыми популярными – Михаил и Мия. В Крыму отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен, сообщали ранее в региональном министерстве юстиции. Еженедельно отделы ЗАГС регистрируют в среднем пять пар близнецов. Чаще всего двойни рождаются в семьях, где уже есть дети, становясь вторыми или последующими малышами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублейВ Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми"Социальная няня": в Севастополе помогут родителям всех возрастов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125411033_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f2519e983b32bdcc96c29e6a2a32583f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, имена, минюст крыма, загс
Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена
В Крыму родители назвали младенцев очень редкими именами Аре, Хамза и Милослава
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами у новорожденных в Крыму за минувшую неделю стали Аре (мужское имя) и Эляанора, а самыми популярными – Александр, Михаил, Владимир. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минюста республики со ссылкой на данные департамента ЗАГС.
"В частности, среди популярных или известных в обществе имен для малышей выбирали: Александр, Михаил, Владимир, Марк, Эдем, Алексей, Тимофей, Мирон, Илья, София, Кира, Алина, Мария, Карина, Ясмина, Элина. Среди менее известных имен <…>: Адым, Хамза, Эрдан, Добрыня, Альберт, Анора, Альсия, Асмира, Самийя, Милослава, Зарифе и Любава", – говорится в сообщении.
При этом самыми редкими именами стали Аре и Эляанора, уточнили в министерстве.
"За неделю в отделах ЗАГС было зарегистрировано всего 4 двойни: в Симферополе и в Советском районе "королевские" двойни – Добрыня и Милослава, Захар и Валентина, и в Керчи 2 двойни – Алиса и Мирослава и так же "королевская" Амина и Аскер", – сказано в релизе.
Двумя неделями ранее самыми популярными именами
для младенцев стали Лев и Мария, в числе самых редких – Исхак и Асия-Муяссар. В августе самыми редкими именами
у новорожденных в Крыму за две последние недели стали мужское имя Мадаин и женское – Мерит, самыми популярными – Михаил и Мия.
В Крыму отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен
, сообщали ранее в региональном министерстве юстиции. Еженедельно отделы ЗАГС регистрируют в среднем пять пар близнецов. Чаще всего двойни рождаются в семьях, где уже есть дети, становясь вторыми или последующими малышами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: