https://crimea.ria.ru/20260913/massovoe-khischenie-produktov-iz-supermarketa-v-vologde-ustroili-30-podrostkov-1159332336.html

Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков

Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков

За массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде задержали 31 подростка в возрасте от 9 до 16 лет, сообщает областное управление МВД РФ. Среди... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T11:45

2026-09-13T11:45

2026-09-13T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. За массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде задержали 31 подростка в возрасте от 9 до 16 лет, сообщает областное управление МВД РФ. Среди задержанных оказался администратор группы, в которой было объявлено о сборе. Подростки похитили шоколадки, йогурты, фрукты и убежали.Прибывшие на место правоохранители в результате незамедлительно проведенных мероприятий задержали в общей сложности 31 участника инцидента в возрасте от 9 до 16 лет. Задержанные были доставлены в отдел полиции, опрошены в присутствии законных представителей.В числе установленных лиц был также несовершеннолетний 2014 года рождения, администратор группы в одной из социальных сетей, в которой было размещено объявление о сборе подростков. По словам подростков, они изначально собрались с целью совместной прогулки по городу, умысел на хищение продуктов в магазине возник спонтанно, когда проходили мимо, рассказали правоохранители.В настоящее время продолжается работа с несовершеннолетними, устанавливаются все обстоятельства, сумма причиненного ущерба, проводится юридическая квалификация произошедшего. С подростками и с их законными представителями проводятся профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных действий, разъясняются нормы уголовного и административного законодательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологда, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия