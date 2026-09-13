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Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков
Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков
За массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде задержали 31 подростка в возрасте от 9 до 16 лет, сообщает областное управление МВД РФ. Среди... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T11:45
2026-09-13T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. За массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде задержали 31 подростка в возрасте от 9 до 16 лет, сообщает областное управление МВД РФ. Среди задержанных оказался администратор группы, в которой было объявлено о сборе. Подростки похитили шоколадки, йогурты, фрукты и убежали.Прибывшие на место правоохранители в результате незамедлительно проведенных мероприятий задержали в общей сложности 31 участника инцидента в возрасте от 9 до 16 лет. Задержанные были доставлены в отдел полиции, опрошены в присутствии законных представителей.В числе установленных лиц был также несовершеннолетний 2014 года рождения, администратор группы в одной из социальных сетей, в которой было размещено объявление о сборе подростков. По словам подростков, они изначально собрались с целью совместной прогулки по городу, умысел на хищение продуктов в магазине возник спонтанно, когда проходили мимо, рассказали правоохранители.В настоящее время продолжается работа с несовершеннолетними, устанавливаются все обстоятельства, сумма причиненного ущерба, проводится юридическая квалификация произошедшего. С подростками и с их законными представителями проводятся профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных действий, разъясняются нормы уголовного и административного законодательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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вологда, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия
Массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде устроили 30 подростков

30 подростков устроили массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде

11:45 13.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. За массовое хищение продуктов из супермаркета в Вологде задержали 31 подростка в возрасте от 9 до 16 лет, сообщает областное управление МВД РФ. Среди задержанных оказался администратор группы, в которой было объявлено о сборе. Подростки похитили шоколадки, йогурты, фрукты и убежали.

"В дежурную часть второго отдела полиции УМВД России "Вологда" поступило сообщение о группе подростков, которые зашли в супермаркет, похитили продукты питания и убежали. Забрали шоколадки, йогурты, фрукты", – рассказали в полиции.

Прибывшие на место правоохранители в результате незамедлительно проведенных мероприятий задержали в общей сложности 31 участника инцидента в возрасте от 9 до 16 лет. Задержанные были доставлены в отдел полиции, опрошены в присутствии законных представителей.
В числе установленных лиц был также несовершеннолетний 2014 года рождения, администратор группы в одной из социальных сетей, в которой было размещено объявление о сборе подростков. По словам подростков, они изначально собрались с целью совместной прогулки по городу, умысел на хищение продуктов в магазине возник спонтанно, когда проходили мимо, рассказали правоохранители.
В настоящее время продолжается работа с несовершеннолетними, устанавливаются все обстоятельства, сумма причиненного ущерба, проводится юридическая квалификация произошедшего. С подростками и с их законными представителями проводятся профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных действий, разъясняются нормы уголовного и административного законодательства.
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ВологдаНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Происшествия
 
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