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Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье
Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье
обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая и теплая погода, обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с; днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +15 до +20 ночью, а днем поднимутся до +25...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму на воскресенье

00:01 13.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый свет
Новый свет - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая и теплая погода, обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью составят +8…+13, на южном и восточном побережье до +20 градусов, днем воздух прогреется до +26…+31, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с; днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +15 до +20 ночью, а днем поднимутся до +25...+29 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 13 сентября
22:35В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:10Декларация саммита БРИКС и помощь бизнесу в Крыму: главное за день
21:47В Крыму объявили отбой ракетной опасности
21:43В Крыму работает ПВО
21:41Бензин в Севастополе: где заправить машину в воскресенье
21:32Под особым контролем: в Крыму стало меньше алкоголизма среди подростков
21:13Ракетная опасность в Республике Крым
21:12В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:10Семь "нельзя" при обращении с грибами – памятка от Роспотребнадзора
20:4153 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
20:32Чем опасна процедура отбеливания зубов
20:10Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантниками
19:56Новый сезон стартует в Крымско-татарском академическом театре
19:41В Севастополе до ночи будет громко – что происходит
19:34Важный витамин детства: чем восполнить дефицит витамина Д у школьников
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