https://crimea.ria.ru/20260913/leto-prodolzhaetsya-pogoda-v-krymu-na-voskresene-1159314860.html
Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье
Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье
обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T00:01
2026-09-13T00:01
2026-09-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/18/1158763534_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_ff859bc7aeb5d80d5bcb3a3fb54a7c7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая и теплая погода, обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с; днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +15 до +20 ночью, а днем поднимутся до +25...+29 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/18/1158763534_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3b2d62546b4f990c30f33cfff133166b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Лето продолжается: погода в Крыму на воскресенье
Погода в Крыму на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая и теплая погода, обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью составят +8…+13, на южном и восточном побережье до +20 градусов, днем воздух прогреется до +26…+31, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с; днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +15 до +20 ночью, а днем поднимутся до +25...+29 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.