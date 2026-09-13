Рейтинг@Mail.ru
Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260913/kiselev-germaniya-unichtozhit-sebya-popytkoy-voyny-s-rossiey-1159341740.html
Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией
Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией
либо путь к большой войне с Россией и, как следствие, самоликвидация, либо движение в сторону здравого смысла и процветания. Такое заявление сделал телеведущий, РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T18:52
2026-09-13T18:52
мнения
дмитрий киселев
россия
германия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137883568_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_1d106de30f9c9209040a268c6fc8be2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Германия стоит на развилке – либо путь к большой войне с Россией и, как следствие, самоликвидация, либо движение в сторону здравого смысла и процветания. Такое заявление сделал телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Дмитрий Киселев подчеркнул, что с третьей попытки войны с Россией Германия рискует себя просто уничтожить. "Путин же сказал, что война с Европой, если та начнет ее, – будет иной и очень короткой", – заключил Киселев.Ранее замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко заявил, что недавние учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению блока с Российской Федерацией.Также, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия будет рассматривать войска "коалиции желающих" на Украине как законные военные цели.Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва не раз заявляла, что не намерена нападать на государства Европы, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация европейских стран ведут к росту напряженности и не способствует разрешению украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Участие Путина в учениях Тихоокеанского флота стало сигналом США – мнениеБолгария выходит из "коалиции желающих""Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания России
россия
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137883568_194:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_40c33ea65b26fdcc1c61398e36766f1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, дмитрий киселев, россия, германия
Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией

Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией – Киселев

18:52 13.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги ФРГ и России
Флаги ФРГ и России - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Германия стоит на развилке либо путь к большой войне с Россией и, как следствие, самоликвидация, либо движение в сторону здравого смысла и процветания. Такое заявление сделал телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Там назревают процессы, которые быстро подводят страну к фатальной развилке – либо на путь к большой войне с Россией и к самоликвидации, либо в сторону здравого смысла и процветания", – сказал Киселев в своей авторской программе на телеканале "Россия 1", его слова передает ИС "Вести".
Дмитрий Киселев подчеркнул, что с третьей попытки войны с Россией Германия рискует себя просто уничтожить. "Путин же сказал, что война с Европой, если та начнет ее, – будет иной и очень короткой", заключил Киселев.
Ранее замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко заявил, что недавние учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению блока с Российской Федерацией.
Также, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия будет рассматривать войска "коалиции желающих" на Украине как законные военные цели.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва не раз заявляла, что не намерена нападать на государства Европы, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация европейских стран ведут к росту напряженности и не способствует разрешению украинского конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участие Путина в учениях Тихоокеанского флота стало сигналом США – мнение
Болгария выходит из "коалиции желающих"
"Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания России
 
МненияДмитрий КиселевРоссияГермания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Как применяют коллаген из медуз в косметологии
19:55Виноград может остановить болезнь Паркинсона – исследования ученых
19:39Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе
19:22В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы
19:10В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений
18:52Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией
18:39Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентября
18:31В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
18:16Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди
18:04Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
17:57В центре и на востоке Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
17:55Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекций
17:45МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области
17:22Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
17:10В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"
16:52Зеленский должен прекратить выводить из строя производство топлива в России – Трамп
16:45Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами "из налоговой"
16:41В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
16:22В Екатеринбурге представили автомобиль на водородном топливе
16:07Дождь с грозой накроют Севастополь
Лента новостейМолния