https://crimea.ria.ru/20260913/kiselev-germaniya-unichtozhit-sebya-popytkoy-voyny-s-rossiey-1159341740.html

Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией

Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией

либо путь к большой войне с Россией и, как следствие, самоликвидация, либо движение в сторону здравого смысла и процветания. Такое заявление сделал телеведущий, РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T18:52

2026-09-13T18:52

2026-09-13T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Германия стоит на развилке – либо путь к большой войне с Россией и, как следствие, самоликвидация, либо движение в сторону здравого смысла и процветания. Такое заявление сделал телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Дмитрий Киселев подчеркнул, что с третьей попытки войны с Россией Германия рискует себя просто уничтожить. "Путин же сказал, что война с Европой, если та начнет ее, – будет иной и очень короткой", – заключил Киселев.Ранее замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко заявил, что недавние учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению блока с Российской Федерацией.Также, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия будет рассматривать войска "коалиции желающих" на Украине как законные военные цели.Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва не раз заявляла, что не намерена нападать на государства Европы, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация европейских стран ведут к росту напряженности и не способствует разрешению украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Участие Путина в учениях Тихоокеанского флота стало сигналом США – мнениеБолгария выходит из "коалиции желающих""Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дмитрий киселев, россия, германия