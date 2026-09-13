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Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные
Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные
Киевские боевики в пятницу нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T10:10
2026-09-13T10:24
заэс (запорожская атомная электростанция)
алексей лихачев
росатом
новости
запорожская область
атомная энергетика
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Киевские боевики в пятницу нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые, заявил в воскресенье генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки атомной станции, добавил глава "Росатома".Глава "Росатома" отметил, что киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на Запорожской АЭС с непредсказуемыми последствиями. Лихачев добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно жестко осудить удар украинских боевиков, назвав виновных.Киевский режим регулярно атакует Запорожскую АЭС и город Энергодар.27 августа боевики ВСУ ударили беспилотником по площадке хранилища ядерного топлива. 25 августа беспилотник атаковал гидротехнические сооружения станции, были ранены два сотрудника.18 августа был нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре – один человек погиб, 17 пострадали. 12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС – трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе из-за украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал персонал Запорожской АЭСКиев сорвал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС - ЛихачевМины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭС
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, росатом, новости, запорожская область, атомная энергетика, атаки всу
Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военные

Военные погибли при ударе киевских боевиков по бензовозам с топливом возле ЗАЭС

10:10 13.09.2026 (обновлено: 10:24 13.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Киевские боевики в пятницу нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС – погибли двое российских военных, также есть раненые, заявил в воскресенье генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В пятницу киевский режим совершил очередное преступление, чудовищное по своему цинизму и безответственности. Была нанесена серия комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для нужд Запорожской АЭС", – цитирует Лихачева РИА Новости.
Удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки атомной станции, добавил глава "Росатома".

"Погибли двое военнослужащих, большое количество российских военных получили ранения, в том числе тяжелые. Все они были заняты на обеспечении этой сугубо гражданской миссии. Мы преклоняемся перед героизмом российских военных", – цитирует Лихачева РИА Новости.

Глава "Росатома" отметил, что киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на Запорожской АЭС с непредсказуемыми последствиями. Лихачев добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно жестко осудить удар украинских боевиков, назвав виновных.
Киевский режим регулярно атакует Запорожскую АЭС и город Энергодар.
27 августа боевики ВСУ ударили беспилотником по площадке хранилища ядерного топлива. 25 августа беспилотник атаковал гидротехнические сооружения станции, были ранены два сотрудника.
18 августа был нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре – один человек погиб, 17 пострадали. 12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС – трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе из-за украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.
3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Алексей ЛихачевРосатомНовостиЗапорожская областьАтомная энергетикаАтаки ВСУ
 
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