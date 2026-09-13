https://crimea.ria.ru/20260913/kak-primenyayut-kollagen-iz-meduz-v-kosmetologii-1158662147.html

Как применяют коллаген из медуз в косметологии

Как применяют коллаген из медуз в косметологии - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Как применяют коллаген из медуз в косметологии

Коллаген, получаемый из медуз, все более популярен среди посетителей косметологических кабинетов России. Чаще всего специалисты назначают его клиентам в жидком, РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T20:11

2026-09-13T20:11

2026-09-13T20:11

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Коллаген, получаемый из медуз, все более популярен среди посетителей косметологических кабинетов России. Чаще всего специалисты назначают его клиентам в жидком, питьевом виде, а также в форме капсул и подкожных инъекций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Кван.По словам косметолога, чаще всего питьевой коллаген в косметологии используется именно для профилактики старения кожи."Также в нашей практике мы активно задействуем его для того, чтобы подготовить пациента к каким-либо агрессивным косметологическим процедурам. Это могут быть лазерные процедуры, направленные на омоложение при помощи RF-лифтинга и так далее", – поделилась она.Целебное вещество из морских медуз добавляется и в наружные косметические средства – крема и мази, отметила эксперт."Здесь очень важно наблюдать за самим пациентом – важно, с какого возраста он начал наносить маску либо крем. А коллаген у нас используется и в сыворотках в том числе. Поэтому здесь все очень индивидуально. И естественно, что применение наружного коллагена все равно будет профилактировать старение, давать разглаживание морщин, увлажнение кожи", – обратила внимание спикер.Елена Кван предупредила, что иногда при применении питьевого коллагена клиенты не сразу замечают его эффект."Пациенты говорят: "Пью ваш коллаген уже два месяца, а результата по коже не вижу!" И на самом деле это нормально. Если, например, этих белков не хватает в эндокринной, в иммунной системе, то питьевой коллаген в первую очередь пойдет на устранение этих белков, и поэтому по коже мы можем первоначально результаты и не увидеть", – сообщила она.Более быстрым видимым эффектом, по мнению косметолога, обладает инъекционной способ доставки вещества."Инъекции коллагена очень эффективны. Во-первых, коллаген мы начинаем терять уже с возраста около 30 лет. Мало того, что у нас снижается синтез коллагена, у нас еще и усиливается его распад, поэтому кожа приобретает сухость и дряблость. Мы наблюдаем первые морщины на своем лице, неровный тон, опущение овала лица. При этом питьевой коллаген не всегда может в этом помочь. Поэтому мы применяем в практике инъекционный коллаген, доставляем его именно туда, где он требуется – это может быть области лица, шеи, декольте, колени, руки. И результаты достаточно хорошие. Причем применение коллагена инъекционного – это буквально три-четыре процедуры, курс – раз в месяц. И годовой курс тоже достаточно хорош по клиническому эффекту", – подчеркнула она.На счет же бытующего мнения о значительном отличии коллагена из морского сырья от подобного вещества животного происхождения, Елена Кван резюмировала: "Допустим, в Индии не употребляют коровий коллаген, у нас мусульмане не применяют свиной. Поэтому действительно морской коллаген, наверное, будет чаще применяться. Но я, как врач, который в практике применяет коллаген, не могу сказать, что морской коллаген действительно эффективнее, нежели коллаген из животного сырья, но по моим наблюдениям наши пациенты почему-то больше любят все-таки морской".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260817/vylov-meduz-v-azovskom-more-obespechit-rossiyu-sotnyami-tysyach-tonn-kollagena-1158524821.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), медузы, наука и технологии, здоровье, красота и здоровье, новости крыма, крым