https://crimea.ria.ru/20260913/gruppovye-udary-po-ukraine-chto-porazheno-dnem-13-sentyabrya-1159341509.html

Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентября

Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентября

В течение дня в воскресенье, 13 сентября армия России нанесла групповые удары по предприятиям промышленности, задействованным в производстве БПЛА, логистическим РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T18:39

2026-09-13T18:39

2026-09-13T18:39

новости сво

одесса

одесская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

украина

удары по украине

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0f/1157654293_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_230cd3926423bd275ca00d4dd8468d6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье, 13 сентября армия России нанесла групповые удары по предприятиям промышленности, задействованным в производстве БПЛА, логистическим центрам и складским терминалам, осуществляющим распределение и поставку военного назначения для ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портов и объектов логистической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в Одессе поражены цех по производству беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним и склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.В Одесской области поражены логистический центр "Новая почта", осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству БПЛА в Ильичевке. Нанесен удар и по логистическим центрам в Усатово и Теплодаре.Кроме того, ВС РФ продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.Ранее российские Вооруженные силы ночью нанесли массированный удар, поражены обеспечивающие украинских боевиков металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и складыМассированный удар по Украине – что пораженоЧтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине

https://crimea.ria.ru/20260913/vs-rf-udarili-po-zheleznoy-doroge-na-zapade-ukrainy-i-po-elektropodstantsiyam-1159329265.html

одесса

одесская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине