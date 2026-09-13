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Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентября
Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентября
В течение дня в воскресенье, 13 сентября армия России нанесла групповые удары по предприятиям промышленности, задействованным в производстве БПЛА, логистическим РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T18:39
2026-09-13T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье, 13 сентября армия России нанесла групповые удары по предприятиям промышленности, задействованным в производстве БПЛА, логистическим центрам и складским терминалам, осуществляющим распределение и поставку военного назначения для ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портов и объектов логистической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в Одессе поражены цех по производству беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним и склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.В Одесской области поражены логистический центр "Новая почта", осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству БПЛА в Ильичевке. Нанесен удар и по логистическим центрам в Усатово и Теплодаре.Кроме того, ВС РФ продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.Ранее российские Вооруженные силы ночью нанесли массированный удар, поражены обеспечивающие украинских боевиков металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и городам Украины: разбиты терминал, резервуары с топливом и складыМассированный удар по Украине – что пораженоЧтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине
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Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентября
Ударами по Украине днем 13 сентября поражены промышленные объекты и склады
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье, 13 сентября армия России нанесла групповые удары по предприятиям промышленности, задействованным в производстве БПЛА, логистическим центрам и складским терминалам, осуществляющим распределение и поставку военного назначения для ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портов и объектов логистической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены в Одессе логистические центры "Пальма", "Raben-ukraine" и "Одесса-22", осуществляющие хранение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", – говорится в сообщении МО РФ.
Также в Одессе поражены цех по производству беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним и склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
В Одесской области поражены логистический центр "Новая почта", осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству БПЛА в Ильичевке. Нанесен удар и по логистическим центрам в Усатово и Теплодаре.
"В порту "Одесса" поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. А также электроподстанции "Новая" и "Усатово", обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях", – сообщили в российском военном ведомстве.
Кроме того, ВС РФ продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.
Ранее российские Вооруженные силы ночью нанесли
массированный удар, поражены обеспечивающие украинских боевиков металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.
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