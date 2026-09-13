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Где в Севастополе будет топливо 14 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Где в Севастополе будет топливо 14 сентября
Где в Севастополе будет топливо 14 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Где в Севастополе будет топливо 14 сентября
В понедельник, 14 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить только по QR-кодам... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T20:55
2026-09-13T20:57
севастополь
новости севастополя
транспорт
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топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В понедельник, 14 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить только по QR-кодам. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Бензин марок АИ-92 и АИ-95 с лимитом в 20 литров, будет отпускаться по QR-коду по цене не выше 100 рублей.ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, лимит составит 40 литров.Также, лимит 40 литров на все виды топлива в воскресенье будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.Заправка в канистры для работы домашних генераторов, разрешена только АИ-92, ДТ и ДТ NP.На семи АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10:00 по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Купить можно не более 20 литров на авто. Заправка в канистры запрещена.Продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00.Проверить бот: https://max.ru/fuel_92_bot можно до 21:30.Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗСВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, новости севастополя, транспорт, правительство севастополя, топливо
Где в Севастополе будет топливо 14 сентября

Где заправиться в Севастополе в понедельник

20:55 13.09.2026 (обновлено: 20:57 13.09.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В понедельник, 14 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить только по QR-кодам. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
"Продажа трех видов топлива: АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров", – сказано в сообщении.
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 с лимитом в 20 литров, будет отпускаться по QR-коду по цене не выше 100 рублей.
ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, лимит составит 40 литров.
Также, лимит 40 литров на все виды топлива в воскресенье будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.

"Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. Если вы получили QR-код – нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", – уточнили в правительстве.

Заправка в канистры для работы домашних генераторов, разрешена только АИ-92, ДТ и ДТ NP.
На семи АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10:00 по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Купить можно не более 20 литров на авто. Заправка в канистры запрещена.
Продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00.
Проверить бот: https://max.ru/fuel_92_bot можно до 21:30.
Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30.
В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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