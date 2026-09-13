https://crimea.ria.ru/20260913/gde-v-sevastopole-budet-toplivo-14-sentyabrya-1159344365.html

Где в Севастополе будет топливо 14 сентября

Где в Севастополе будет топливо 14 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Где в Севастополе будет топливо 14 сентября

В понедельник, 14 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить только по QR-кодам... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T20:55

2026-09-13T20:55

2026-09-13T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В понедельник, 14 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить только по QR-кодам. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Бензин марок АИ-92 и АИ-95 с лимитом в 20 литров, будет отпускаться по QR-коду по цене не выше 100 рублей.ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, лимит составит 40 литров.Также, лимит 40 литров на все виды топлива в воскресенье будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.Заправка в канистры для работы домашних генераторов, разрешена только АИ-92, ДТ и ДТ NP.На семи АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10:00 по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Купить можно не более 20 литров на авто. Заправка в канистры запрещена.Продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00.Проверить бот: https://max.ru/fuel_92_bot можно до 21:30.Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗСВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – Новак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, транспорт, правительство севастополя, топливо