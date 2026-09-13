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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября
В воскресенье, 13 сентября, на 90 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T08:55
2026-09-13T08:55
новости крыма
крым
транспорт
юрий гоцанюк
топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье, 13 сентября, на 90 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику:с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 44 АЗС сети "АТАН" (125 тонн);с 18:00 реализация топлива начинается на 46 АЗС сети "ТЭС".Бензин марки АИ-95 будет доступен на 34 станциях (69 тонн), ДТ – на 36 станциях (90 тонн).Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, транспорт, юрий гоцанюк, топливо в крыму
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября

В Крыму бензин по 100 рублей можно купить на 90 АЗС 13 сентября

08:55 13.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье, 13 сентября, на 90 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 90 АЗС Крыма организована реализация топлива по сниженным ценам. Всего в розничную сеть направлено 284 тонны топлива", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Продажа осуществляется по графику:
с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 44 АЗС сети "АТАН" (125 тонн);
с 18:00 реализация топлива начинается на 46 АЗС сети "ТЭС".
Бензин марки АИ-95 будет доступен на 34 станциях (69 тонн), ДТ – на 36 станциях (90 тонн).
Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости КрымаКрымТранспортЮрий ГоцанюкТопливо в Крыму
 
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