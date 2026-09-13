https://crimea.ria.ru/20260913/gde-v-krymu-kupit-benzin-po-100-rubley-13-sentyabrya-1159329078.html

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, на 90 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T08:55

2026-09-13T08:55

2026-09-13T08:55

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топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье, 13 сентября, на 90 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику:с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 44 АЗС сети "АТАН" (125 тонн);с 18:00 реализация топлива начинается на 46 АЗС сети "ТЭС".Бензин марки АИ-95 будет доступен на 34 станциях (69 тонн), ДТ – на 36 станциях (90 тонн).Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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