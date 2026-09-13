https://crimea.ria.ru/20260913/gde-v-krymu-kupit-benzin-po-100-rubley-13-sentyabrya-1159329078.html
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября
В воскресенье, 13 сентября, на 90 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T08:55
2026-09-13T08:55
2026-09-13T08:55
новости крыма
крым
транспорт
юрий гоцанюк
топливо в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397848_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_dfc71ebf1a6e5b5ba92b2edccc0dd175.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье, 13 сентября, на 90 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику:с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 44 АЗС сети "АТАН" (125 тонн);с 18:00 реализация топлива начинается на 46 АЗС сети "ТЭС".Бензин марки АИ-95 будет доступен на 34 станциях (69 тонн), ДТ – на 36 станциях (90 тонн).Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397848_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_41f73ba3c65518579fe5313fec762810.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, транспорт, юрий гоцанюк, топливо в крыму
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей 13 сентября
В Крыму бензин по 100 рублей можно купить на 90 АЗС 13 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье, 13 сентября, на 90 АЗС Крыма поступило топливо по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом проинформировал в своем канале в МАКС председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 90 АЗС Крыма организована реализация топлива по сниженным ценам. Всего в розничную сеть направлено 284 тонны топлива", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Продажа осуществляется по графику:
с 08:00 бензин АИ-92 доступен на 44 АЗС сети "АТАН" (125 тонн);
с 18:00 реализация топлива начинается на 46 АЗС сети "ТЭС".
Бензин марки АИ-95 будет доступен на 34 станциях (69 тонн), ДТ – на 36 станциях (90 тонн).
Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: