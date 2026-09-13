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Дожди с грозами и сильный холодный ветер идут в Крым

Дожди с грозами и сильный холодный ветер идут в Крым - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Дожди с грозами и сильный холодный ветер идут в Крым

Очень сильные дожди с грозами и холодным ветром обрушатся на Крым 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T10:33

2026-09-13T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Очень сильные дожди с грозами и холодным ветром обрушатся на Крым 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, возможны подтопления территорий, предупреждают спасатели.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. В условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров. МЧС призывает быть внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности.Главное управление МЧС России по РК рекомендует:- исключить выход в горно-лесную местность;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;- рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;- запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с;- не разводите открытый огонь в ветреную погоду, не выбрасывайте непотушенные сигареты;- держите под рукой средства первичного пожаротушения;- водители автотранспортных средств должны быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Накануне в Гидрометцентре Крыма сообщили, что в начале новой рабочей недели холодный атмосферный фронт придет на полуостров – температура воздуха снизится, пройдут дожди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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