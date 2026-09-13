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Дождь с грозой накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Дождь с грозой накроют Севастополь
Дождь с грозой накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Дождь с грозой накроют Севастополь
Предстоящей ночью и в понедельник днем Севастополь накроют дождь с грозой. Об этом предупредили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T16:07
2026-09-13T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Предстоящей ночью и в понедельник днем Севастополь накроют дождь с грозой. Об этом предупредили в региональном МЧС.Спасатели напомнили, что во время непогоды опасно находиться на причалах, скалах и крутых берегах у воды.Также лучше воздержитесь от выхода в море и горно-лесистую местность. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".В воскресенье пресс-служба главка МЧС России по Республике Крым также предупредила, что на Крым 14 сентября обрушатся очень сильные дожди с грозами и холодным ветром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет похолоданиеКакой будет предстоящая зима - прогноз ФОБОСаВ Крыму продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, погода, мчс севастополя, прогноз
Дождь с грозой накроют Севастополь

Ночью в Севастополь накроет дождь с грозой

16:07 13.09.2026
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Предстоящей ночью и в понедельник днем Севастополь накроют дождь с грозой. Об этом предупредили в региональном МЧС.
"Дождь, гроза ожидаются в городе Севастополе ночью, днем 14 сентября", – говорится в сообщении ведомства в канале в МАКС.
Спасатели напомнили, что во время непогоды опасно находиться на причалах, скалах и крутых берегах у воды.
Также лучше воздержитесь от выхода в море и горно-лесистую местность. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".
В воскресенье пресс-служба главка МЧС России по Республике Крым также предупредила, что на Крым 14 сентября обрушатся очень сильные дожди с грозами и холодным ветром.
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