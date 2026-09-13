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День танкиста – инфографика
День танкиста – инфографика - РИА Новости Крым, 13.09.2026
День танкиста – инфографика
Второе воскресенье сентября – особый день для тех, кто служит в бронетанковых войсках, а также для конструкторов и работников оборонной промышленности, которые... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T13:48
2026-09-13T13:48
2026-09-13T13:48
инфографика
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танк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Второе воскресенье сентября – особый день для тех, кто служит в бронетанковых войсках, а также для конструкторов и работников оборонной промышленности, которые создают боевые машины. В России отмечают День танкиста.В 2026 году дата особенна вдвойне – с момента учреждения праздника исполняется ровно 80 лет. Впервые День танкиста был официально отпразднован 8 сентября 1946 года, когда на Красной площади в Москве прошел парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии.Больше подробностей об этой дате – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, вооруженные силы россии, танк, инфографика
День танкиста – инфографика
День танкиста – инфографика РИА Новости Крым