https://crimea.ria.ru/20260913/den-tankista--infografika-1159335745.html

День танкиста – инфографика

День танкиста – инфографика - РИА Новости Крым, 13.09.2026

День танкиста – инфографика

Второе воскресенье сентября – особый день для тех, кто служит в бронетанковых войсках, а также для конструкторов и работников оборонной промышленности, которые... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T13:48

2026-09-13T13:48

2026-09-13T13:48

инфографика

праздники и памятные даты

вооруженные силы россии

танк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Второе воскресенье сентября – особый день для тех, кто служит в бронетанковых войсках, а также для конструкторов и работников оборонной промышленности, которые создают боевые машины. В России отмечают День танкиста.В 2026 году дата особенна вдвойне – с момента учреждения праздника исполняется ровно 80 лет. Впервые День танкиста был официально отпразднован 8 сентября 1946 года, когда на Красной площади в Москве прошел парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии.Больше подробностей об этой дате – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, вооруженные силы россии, танк, инфографика