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Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
В Севастополе отразили атаку ВСУ. Обломки сбитого дрона упали в центре города, также зафиксирован пожар в двух частных домах, сообщил в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T14:07
2026-09-13T14:07
2026-09-13T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили атаку ВСУ. Обломки сбитого дрона упали в центре города, также зафиксирован пожар в двух частных домах, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 12.44 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Губернатор сообщал о трех сбитых БПЛА.Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.По информации губернатора, военные, ПВО и мобильные группы нейтрализовали уже девять беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое – обломки вызвали пожар
14:07 13.09.2026 (обновлено: 14:25 13.09.2026)