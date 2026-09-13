https://crimea.ria.ru/20260913/chislo-sbitykh-nad-sevastopolem-dronov-vsu-vyroslo-vtroe-1159336726.html

Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре

Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре - РИА Новости Крым, 13.09.2026

Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре

В Севастополе отразили атаку ВСУ. Обломки сбитого дрона упали в центре города, также зафиксирован пожар в двух частных домах, сообщил в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 13.09.2026

2026-09-13T14:07

2026-09-13T14:07

2026-09-13T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили атаку ВСУ. Обломки сбитого дрона упали в центре города, также зафиксирован пожар в двух частных домах, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 12.44 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Губернатор сообщал о трех сбитых БПЛА.Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.По информации губернатора, военные, ПВО и мобильные группы нейтрализовали уже девять беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)