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Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре - РИА Новости Крым, 13.09.2026
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Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре - РИА Новости Крым, 13.09.2026
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
В Севастополе отразили атаку ВСУ. Обломки сбитого дрона упали в центре города, также зафиксирован пожар в двух частных домах, сообщил в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 13.09.2026
2026-09-13T14:07
2026-09-13T14:25
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили атаку ВСУ. Обломки сбитого дрона упали в центре города, также зафиксирован пожар в двух частных домах, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.В 12.44 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Губернатор сообщал о трех сбитых БПЛА.Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.По информации губернатора, военные, ПВО и мобильные группы нейтрализовали уже девять беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре

Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое – обломки вызвали пожар

14:07 13.09.2026 (обновлено: 14:25 13.09.2026)
 
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Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили атаку ВСУ. Обломки сбитого дрона упали в центре города, также зафиксирован пожар в двух частных домах, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
В 12.44 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Губернатор сообщал о трех сбитых БПЛА.

"В районе Максимовой дачи сдетонировал БПЛА, загорелся частный дом в одном из СНТ, на месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет. В районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов в СНТ, оперативные службы выехали на место", – написал губернатор.

Также обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской.
По информации губернатора, военные, ПВО и мобильные группы нейтрализовали уже девять беспилотников.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
15:01Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
14:57Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:31Севастополь атаковали 15 беспилотников ВСУ – горят дома и лес
14:15Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:07Число сбитых над Севастополем дронов ВСУ выросло втрое: обломки упали в центре
13:48День танкиста – инфографика
13:22В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
13:12Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
12:45Воздушная тревога объявлена в Севастополе
12:43На Кубани три человека ранены после удара ВСУ
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